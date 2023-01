Rassegna stampa, le prime pagine dei quotidiani sportivi del 31 gennaio

Da La Gazzetta dello Sport, al Corriere dello Sport e Tuttosport: ecco i titoli principali sulle prime pagine dei quotidiani sportivi italiani ed esteri di oggi, martedì 31 gennaio 2023

La rassegna stampa di Calciomercato.it vi offre i titoli principali sulle prime pagine di oggi, martedì 31 gennaio 2023, dei principali quotidiani sportivi italiani ed esteri.

Ultimo giorno di mercato e la ‘Gazzetta dello Sport’ apre con uno dei principali protagonisti, in tal senso, sulla scena italiana. “Lo strappo di Leao” riferisce della volontà del portoghese di dimezzare la clausola rescissoria, con secco no del Milan. Intanto, “Inter, doppio verdetto“: i nerazzurri attesi dal quarto di finale di Coppa Italia con l’Atalanta e oggi scopriranno se perderanno Skriniar subito oppure no. In alto, spazio alle motivazioni legate alla sentenza di penalizzazione contro la Juventus: “Juve illecito grave“.

Le stesse motivazioni sono alla base del titolo principale del ‘Corriere dello Sport’: “Juve, un sistema“. Intanto, il Napoli vola in testa alla classifica e non si ferma più, per la gioia del grande ex Ottavio Bianchi: “Questo Napoli vincerà tutto“. Sulle ultime di mercato: “Inter tra coppa e Demiral“, con il turco come possibile sostituto di Skriniar, e “Zaniolo, minacce e fuga da Roma“.

Su ‘Tuttosport’, titolo polemico sulle motivazioni della sentenza di penalizzazione contro la Juventus: “E le chiamano motivazioni“, con i bianconeri pronti a ricorrere per l’annullamento. Intanto, brutto momento anche per Milan e Roma: “Milan, Pioli sul bagnato: anche Bennacer ko. Zaniolo fugge a La Spezia“.

Rassegna stampa, le prime pagine dei quotidiani sportivi esteri di martedì 31 gennaio 2023

Mercato protagonista, nell’ultima giornata della sessione invernale, anche all’estero. In Francia, occhio alle mosse del Psg: “Paris joue l’attaque defense“, con Ziyech che potrebbe arrivare in extremis oltre al solito Skriniar.

In Inghilterra, invece, sempre più scatenato il Chelsea, che ritorna all’assalto di Enzo Fernandez. L’argentino potrebbe arrivare per 115 milioni di sterline, sommando una cifra clamorosa spesa in totale dai ‘Blues’ nel mese di gennaio: i “660 M” di sterline del titolo del ‘Daily Express’.