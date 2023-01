Inzaghi coccola Lukaku e chiarisce: “Ecco perché ho escluso Skriniar”

Il tecnico dell’Inter, Simone Inzaghi, ha parlato al termine della sfida contro l’Atalanta a San Siro: commento su Skriniar e Lukaku

L’Inter soffre ancora, ma ce l’ha fatta di nuovo. Dopo il successo a fatica contro il Parma agli ottavi di finale, i nerazzurri targati Simone Inzaghi – campioni in carica – raggiungono la semifinale di Coppa Italia battendo di misura l’Atalanta di Gian Piero Gasperini.

Decisivo Matteo Darmian, uno degli elementi a cui il tecnico piacentino non rinuncia mai. Ora la ‘Beneamata’ incontrerà la vincente di Juventus-Lazio, gara che andrà in scena giovedì 2 febbraio a partire dalle ore 21:00. Durante il post partita, ai microfoni di ‘Mediaset’, è intervenuto Inzaghi, commentando così la vittoria di stasera: “Ci tenevamo tantissimo a questa qualificazione. Questo torneo lo abbiamo vinto l’anno scorso e lo abbiamo sulla nostra maglia. Abbiamo preparato la partita di stasera nel miglior modo possibile, siamo stati concentrati dall’inizio alla fine. L’avversario era in grande forma, ma ha trovato una grande Inter che ha vinto meritatamente“.

Dopodiché, l’allenatore ex Lazio chiarisce il motivo dell’esclusione di Milan Skriniar dalla lista dei convocati: “Ho deciso così per lasciarlo tranquillo, ma con lui problemi non ce ne sono. Fino al 30 giugno sarà dei nostri e si allenerà nel migliore dei modi. È un professionista, poi di volta in volta sceglierò se utilizzarlo, come e quando“. Parole al miele per il man of the match: “Darmian terzo di difesa una grande idea? Sì, ma già l’anno scorso lo avevo utilizzato in questo modo e lui aveva risposto nel migliore dei modi. Giocatori come lui e D’Ambrosio, che sono sempre pronti e si allenano sempre al massimo, rappresentano un grande vantaggio. Matteo si merita tutto quello che ha ricevuto stasera“.

Inter-Atalanta, Inzaghi su Lukaku: “Oggi bene, sono molto contento per come lavora”

Spazio pure a Francesco Acerbi, uno dei fedelissimi di Inzaghi: “Ha una grande concentrazione, lavora tantissimo. Ma oggi parlare di lui sarebbe riduttivo, tutti i miei calciatori hanno fatto molto bene“.

Infine, Inzaghi sottolinea in modo positivo la prestazione odierna di Lukaku: “Bene, oggi ha giocato bene. Sono molto contento per come lo vedo lavorare. Di volta in volta, poi, dovrò fare delle scelte. Anche Correa sta ritrovando la condizione. Ma per Romelu sono contento, perché più passa il tempo e più migliora la sua condizione“.