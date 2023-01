Lo ‘cacciano’ dalla Juve: addio Allegri, è già tutto deciso

Situazione ormai compromessa, viadalla Juventus: l’addio di Allegri è ormai già tutto deciso

Una stagione buia: tra campo e tribunali la situazione in casa Juventus è alquanto complicata. I 15 punti di penalizzazione e il conseguente crollo in classifica complicano tremendamente la stagione bianconera.

Le ultime gare però hanno rimesso in discussione il futuro di Massimiliano Allegri. L’allenatore toscano, infatti, ha iniziato nel modo peggiore il 2023. Dopo la pesante sconfitta in casa del Napoli, la Juventus è stata battuta anche dal Monza in casa per 0-2. Una sconfitta che ha fatto parlare nuovamente di un possibile addio di Allegri, nonostante la Juventus in stagione abbia collezionato 8 vittorie consecutive senza subire reti. Allegri non è però l’unico a vivere un momento complicato. Anche Stefano Pioli sta vivendo il suo periodo più buio da quando è alla guida del Milan, con un crollo verticale da parte dei rossoneri. Inzaghi, invece, è spesso contestato per il suo andamento altalenante alla guida dell’Inter.

Sondaggio CM.IT, Juve: Allegri via a fine stagione

A riguardo abbiamo promosso su Twitter un sondaggio relativamente alla situazione legata ai tecnici delle big.

Abbiamo proprio chiesto ai tifosi, a riguardo, vista la stagione che stanno attraversando Milan, Inter e Juventus, quale dei tre club dovrebbe cambiare allenatore a fine stagione. Il 46,1% ha scelto la Juventus. Per la maggioranza dei tifosi, quindi, dovrebbe essere la Juventus a cambiare guida tecnica a fine stagione salutando Allegri. Il 33,9% ha invece sottolineato come dovrebbe essere il Milan a cambiare allenatore, sostituendo Pioli. Il 20% dei voti sono andati all’Inter.