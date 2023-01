Vlahovic prepara l’addio alla Juve: si intromette Ancelotti

Il destino di Dusan Vlahovic è pronto a dominare il calciomercato. Intreccio improvviso in Spagna e con Carlo Ancelotti

In questo momento, la storia della Juve è caratterizzata dall’incertezza. In primis, perché le vicende giudiziarie dominano la scena e rendono impossibile stabilire quale sarà il futuro, ma anche perché i problemi economici potrebbero attanagliare i bianconeri, anche sul calciomercato.

Gli esiti dell’inchiesta Prisma, delle indagini e delle sentenze potrebbero portare a degli addii durissimi da sopperire sul calciomercato. Per questo, e già da ora, si parla sempre di più di quale potrebbe essere il destino di Dusan Vlahovic. Il centravanti serbo quest’anno non è riuscito a dare il meglio a causa della pubalgia che ha fortemente limitato il suo rendimento, ma è un talento dal valore assoluto e che ha già dimostrato in diverse occasioni il suo fiuto per il gol e la capacità di rendere più pericolosa l’intera fase offensiva della squadra. Fin dai tempi della Fiorentina, diverse big di livello internazionale si sono messe in fila ma alla fine i bianconeri hanno anticipato tutti a suon di milioni e hanno portato a casa un calciatore di assoluto valore e di prospettiva. Ora, però, in molte potrebbero tornare alla carica e c’è chi ne avrebbe più bisogno di altri.

Vlahovic nel mirino del Real Madrid: in estate partirà l’assalto

Si parla sempre di più di un interesse del Chelsea per Vlahovic, ma i Blues non sono gli unici ad aver messo gli occhi sulla punta.

In fila, infatti, c’è anche il Real Madrid. Oggi in Spagna si è parlato addirittura di assalto dell’ultimo minuto per il serbo. Ora è praticamente impossibile, ma il ‘Mundo Deportivo’ ha sottolineato come in realtà l’assalto vero e proprio potrebbe esserci già la prossima estate. Di sicuro, c’è l’interesse dei Blancos, ma ci sono anche le necessità di Carlo Ancelotti. Infatti, Mariano lascerà la capitale spagnola e Karim Benzema avrà 35 anni. È tempo di pensare al futuro e Vlahovic potrebbe essere il nome giusto.