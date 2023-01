Altra tegola per il Milan: si fa male il titolarissimo, salta il derby

Il Milan è chiamato a invertire il prima possibile la tendenza nel derby contro l’Inter. Pioli però perde un altro titolarissimo per infortunio

Il Milan sta vivendo un periodo nerissimo sotto il profilo del gioco e dei risultati. L’ultima grave sconfitta è arrivata contro il Sassuolo e con il pesante passivo di 2-5.

I rossoneri, però, nel prossimo weekend hanno l’importante occasione di tornare in corsa in una delle partite più sentite per i campioni d’Italia: il derby contro l’Inter che ha anche superato i rivali in classifica nella giornata di ieri. Anche sotto il profilo fisico, però, Stefano Pioli deve fare i conti con diversi problemi, il primo relativo la condizione fisica della squadra e dei singoli. Dopo il ko di Fikayo Tomori, infatti, il tecnico dovrà fare a meno anche di un calciatore importantissimo per il suo gioco. Ecco di chi si tratta.

Problema muscolare per Bennacer: non ci sarà contro l’Inter

Stiamo parlando di Ismael Bennacer. Il centrocampista è il perno del Milan e non è una novità e, anche se nell’ultimo periodo le sue prestazioni non sono state indimenticabili, per Pioli è praticamente impossibile farne a meno.

Quindi, non sarà facile sostituirlo contro l’Inter, visto che il mediano ex Empoli ha accusato un nuovo infortunio muscolare. Si tratta di un problema al bicipite femorale sinistro e il calciatore dovrà effettuare degli esami nei prossimi giorni per specificarne l’entità. A questo punto, però, è veramente difficile che sia a disposizione per il derby contro l’Inter, se non impossibile.