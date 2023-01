Juventus, tutti in fuga: “Qualcuno pensa già ad andarsene”

Juventus a fondo con la sconfitta casalinga con il Monza, bianconeri in crisi nera e con ombre sempre più cupe sul futuro

Altra giornata da dimenticare per la Juventus, che a seguito di una delle peggiori prestazioni stagionali perde in casa in maniera clamorosa contro il Monza. E adesso, il pessimismo inizia a risuonare in maniera sinistra nell’ambiente.

Secondo ko nelle ultime tre gare di campionato, numeri inquietanti con 10 reti subite. Non più solo il tema della pesante penalizzazione a incidere sugli scenari, con il cambio di rotta di Allegri, che, dopo i proclami precedenti sulle ambizioni di rimonta in classifica, ha parlato apertamente, dopo la sconfitta, di necessità di conquistare punti innanzitutto per la salvezza. C’è dunque la percezione, all’interno della squadra, che la situazione potrebbe anche peggiorare con i prossimi sviluppi della giustizia sportiva per i vari fronti aperti. E la sensazione che dunque l’intero girone di ritorno possa rappresentare, per la Juventus, un tunnel senza via di uscita.

Juventus, doppio allarme rosso: “Squadra inguardabile, la penalizzazione è solo una scusa”

Il momento delicatissimo della società bianconera è naturalmente oggetto di discussione da parte degli addetti ai lavori. Da molti dei quali arrivano giudizi impietosi, prefigurando scenari se possibile ancor più preoccupanti.

A ‘Radio Radio’, l’opinionista Furio Focolari demolisce Allegri e i suoi: “Contraccolpo psicologico per la penalizzazione? Mi sembrano scuse. Le partite vanno giocate sempre tutte con concentrazione, anche nella speranza che la penalizzazione possa essere tolta, perché il verdetto non è ancora definitivo. Ieri si è vista una squadra inguardabile. Allegri ha fatto scelte sbagliate, anche con i cambi. Faceva bene chi non considerava le otto vittorie di fila vera gloria, le cose in quel periodo erano girate bene, ma la Juve di quest’anno non ha mai giocato bene”. E l’ex attaccante Roberto Pruzzo rincara la dose: “Giovedì c’è una partita importantissima in Coppa Italia con la Lazio. Lì si capirà se la squadra potrà avere un qualche tipo di reazione, o se invece i giocatori stanno già pensando, di fatto, a dove saranno il prossimo anno”.