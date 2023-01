Rivoluzione Juve con Lapo Elkann: “L’uomo giusto”

In casa Juventus serve riprogettare il futuro, a causa delle varie problematiche giudiziarie che riguardano la società: spunta Lapo Elkann

La reazione all’Allianz Stadium contro la temibilissima Atalanta targata Gasperini aveva lasciato un briciolo di ottimismo nel mondo Juventus. Ma il tonfo di ieri durante la sfida al Monza, sempre fra le mura casalinghe, significa probabilmente crisi nera per la ‘Vecchia Signora’.

La truppa torinese è uscita sconfitta dal match coi brianzoli di Raffaele Palladino, che grazie a questi preziosissimi tre punti hanno scavalcato i rivali bianconeri prendendosi l’undicesimo posto in classifica con un discreto bottino di 25 punti. La contesa si è decisa nel primo tempo, con le reti messe a referto da Patrick Ciurria e Dany Mota rispettivamente al 18esimo e al 39esimo minuto di gioco. E precedentemente era stato anche annullato un gol a Gianluca Caprari, con l’ausilio del Var.

È vero che nella ripresa la Juve ha tirato fuori la grinta, andando vicina a riacciuffare gli avversari lombardi. Ma questo non è bastato e, come insegna mister Massimliano Allegri, ciò che conta di più alla fine è vincere, non come lo si fa. Emblematiche le parole rilasciate dal tecnico livornese al termine dell’ennesima disfatta stagionale: “Un primo tempo così non l’avevamo mai fatto. Il secondo è andato meglio, ma è il primo che dobbiamo guardare. Siamo tutti responsabili di una situazione del genere. Io dico sempre che abbiamo raccolto 38 punti, ma la realtà è che adesso ne abbiamo 23 e bisogna ottenere quelli che ci mancano per raggiungere la salvezza“.

Juventus, Pistocchi: “Lapo Elkann può essere l’uomo giusto”

La domanda a questo punto sorge spontanea. Come ci si riprende da una situazione così complicata? Una risposta precisa è assai difficile darla e probabilmente non c’è nemmeno. Bisogna armarsi di tempo, pazienza e, soprattutto, idee.

In tal senso, il giornalista Maurizio Pistocchi pensa che Lapo Elkann possa rappresentare una buona opzione per la rinascita bianconera: “Nel caos societario e tecnico della Juventus, con un progetto tecnico e finanziario da rifare, serve un’idea – ha scritto Pistocchi sul proprio profilo Twitter -. Quella di Lapo, la nuova 500, rilanciò la Fiat. E Lapo, che non ha mai avuto incarichi nella Juve ma vanta ottimi rapporti con la Uefa, può essere l’uomo giusto“.