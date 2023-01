L’ultima sconfitta è stata fatale: l’esonero è UFFICIALE

L’annuncio ufficiale è arrivato pochi minuti fa: è stato esonerato. La notizia era nell’aria e ora è stato pubblicato il comunicato

Gennaro Gattuso non è più l’allenatore del Valencia. Il tecnico italiano conclude così la sua esperienza in Liga dopo tante delusioni e pochi acuti.

Il tecnico ex Napoli ha vissuto una stagione maledetta sotto il profilo del gioco e dei risultati. Dopo diciotto partite giocate, occupa infatti il 14esimo posto in classifica e ben lontano dagli obiettivi stagionali. Sono solo venti, inoltre, i punti messi in cascina con una media decisamente bassa durante tutto l’arco dell’anno. Un trend del genere non può essere e non è solo colpa dell’allenatore, ma alla fine a pagare è stato proprio Gattuso.

La sconfitta contro il Valladolid è decisiva: Gattuso esonerato dal Valencia

Nel tardo pomeriggio di oggi, si è concretizzato quello che in tanti temevano. Infatti, il Valencia ha pubblicato un comunicato ufficiale in cui si specifica anche la natura della separazione.

La sconfitta contro il Valladolid con il punteggio di 1-0 di ieri, quindi, è risultata fatale: “Il Valencia CF comunica che questo lunedì 30 gennaio il club e l’allenatore della prima squadra, Gennaro Gattuso, hanno deciso di comune accordo di porre fine al rapporto contrattuale che univa il tecnico italiano al VCF“. Non mancano i ringraziamenti all’ex Milan: “La Società ringrazia il tecnico per l’impegno e il lavoro svolto in questi mesi alla guida della prima squadra e gli augura buona fortuna per il suo futuro. La squadra tornerà ad allenarsi martedì 31 gennaio, sotto gli ordini del “Voro” Gonzalez“.