Pioli spiega tutto in diretta: “Ecco perché Leao è finito in panchina”

Il Milan si appresta a giocare un match fondamentale contro il Sassuolo. Stefano Pioli ha spiegato la scelta di lasciare in panchina Rafael Leao

Ci sono bivi della stagione che non possono restare inesplorati. Ci sono soprattutto match che non si possono fallire, perché poi ad andarci di mezzo è tutta la stagione.

Si presenta così Milan-Sassuolo, una partita che i rossoneri non possono fallire dopo le ultime e cocenti delusioni in Serie A e non solo. Infatti, dopo la Supercoppa italiana persa nettamente contro l‘Inter, è arrivato un duro 4-0 all’Olimpico contro la Lazio. L’attacco non gira più e la difesa imbarca acqua, ma ora è tempo di reagire per non restare indietro anche nella corsa alla prossima Champions League, dato che le avversarie corrono. Stefano Pioli oggi si è presentato ai microfoni di ‘Sky’ prima del match e ha presentato la sfida che attende oggi i campioni d’Italia: “Deve essere la partita della ripartenza, ora dobbiamo voltare pagina. Vogliamo vincere senza dubbio, dobbiamo farlo giocando una partita molto energica e anche tecnica”.

Pioli si concentra sulle scelte di Leao e De Ketelaere

L’allenatore del Milan, criticato parecchio nell’ultimo periodo, ha anche spiegato le scelte iniziali di formazione.

In particolare, Pioli ha annunciato sulla panchina di Leao: “Si tratta di una scelta dettata dalle sue condizioni fisiche. Rafa ha giocato tanto e ha perso un po’ di brillantezza. È un giocatore importante per noi, lo sarà ancora a partita in corso”. Ora, però, ci si aspetta tanto anche da De Ketelaere che finora ha deluso ma, secondo il tecnico, sta mostrando netti miglioramenti: “È in crescita e ha le qualità per cercare di essere decisivo, soprattutto in questa partita. Ci aspettiamo di essere padroni del campo, di fare la partita e di proporre diverse soluzioni offensive“.