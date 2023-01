PAGELLE E TABELLINO MILAN-SASSUOLO 2-5 | Disastro rossonero, si salva Origi

Voti e tabellino del match, valevole per la ventesima giornata di Serie A, tra i rossoneri e i neroverdi

E’ crisi nera per il Milan, che perde ancora malamente. Un 5 a 2 pesantissimo contro il Sassuolo in casa.

Si salvano solo Origi e Giroud. Per gli altri giocatori rossoneri è notte fonda.

Ecco i voti

MILAN

Tatarusanu 2,5 – Anche stasera è indifendibile. Non dà sicurezza al reparto difensivo, prende gol sul palo da Frattesi e può far certamente meglio sulla rete di Berardi.

Calabria 3,5 – Dietro fa una fatica assurdoa essendo spesso in ritardo. Ad inizio ripresa si fa così infilare, provocando il rigore che porta il Sassuolo sul 4 a 1. Prova a suonare la carica, con le sue incursioni in avanti. Mette un ottimo pallone per il gol di Giroud ma è troppo poco.

Gabbia 2,5 – Lento ed impacciato, per gli attaccanti del Sassuolo è un gioco da ragazzi infilarlo.

Kalulu 4 – Il francese non è più quello ammirato lo scorso campionato. Non ha responsabilità evidenti ma affonda come il resto della retroguardia.

Hernandez 3 – Il treno The Hernandez non corre più sul binario di San Siro. Nemmeno l’ingresso di Rebic lo aiuta a ritrovare quelle giocate che lo hanno portato ad essere uno dei terzini mancini più forti del mondo.

Tonali 4 – Ancora una marcatura rivedibile su corner. Anche per il numero 8 rossonero una bocciatura pesante.

Krunic 4 – Il suo ritorno in campo non porta benefici al Milan, che affonda per via dei soliti problemi. Dal 70′ Pobega s.v.

Saelemaekers 3,5 – Perde il pallone che dà il via al primo gol del Sassuolo. Mai in sintonia con la squadra, prova spesso l’azione personale senza successo. Dal 70′ Messias s.v.

De Ketelaere 5 – La sua partita inizia con una grande giocata: si smarca, lasciando sul posto due avversari ma è tutto lì il suo match. Poi sparisce, non riuscendo mai a dare una mano alla squadra. Dal 45′ Leao 4,5 – Non accende la luce nemmeno lui. Fa davvero poco per rimettere il Milan in carreggiata.

Rebic 3,5 – E’ il solito Rebic. Spesso delle volte si rende protagonista di giocate che solo lui capisce. Mai lucido davanti la porta. Dal 70′ Origi 6,5 – Trova un super gol che batte Consigli.

Giroud 6,5 – E’ davvero l’unico che prova a suonare la carica. Va a segno ben due volte ma solo il secondo è buono.

All. Pioli 3 – Il suo Milan non esiste più. Mescola le carte ma i problemi rimangono gli stessi. Gli avversari segnano davvero sempre ad ogni tiro in porta. La squadra rossonera ha perso la sua anima e Pioli non riesce a trovare la soluzione per risollevarla.

SASSUOLO

Consigli 6 – No è chiamato ad alcun intervento decisivo. Difficile riuscire ad intercettare il colpo di testa di Giroud.

Rogerio 6 – Match ordinato per il terzino di Dionisi, chiamato oggi a giocare sulla destra. Il Milan non riesce a mai ad impensierirlo.

Erlic 6 – Perde il duello con Giroud ma quando si esce da San Siro con una vittoria così è complicato bocciare qualcuno.

Tressoldi 6 Come il compagno di reparto va in difficoltà con il francese ma oggi il Sassuolo può solo esultare.

Marchizza 5,5 – Spinge poco e dalla sua fascia nasce il gol di Giroud nel corso del primo tempo. Dal 45′ Kyriakopoulos 6 – Il Milan attacca soprattutto dalla sua parta ma alla fine se la cava

Frattesi 8 – E’ l’uomo in più del Sassuolo, anche meglio di Berardi. Domina a centrocampo : ele sue incursioni fanno tanto male al Milan. Dal 76′ Thorstvedt s.v.

Obiang 6,5 – E’ chiamato a schermare la difesa e lo fa bene. Sta pian piano tornando.

Traorè 7 Da mezzala o da trequartista non fa più differenza. I suoi strappi mettono costantemente. 76′ Henrique 7 – Gli bastano pochi secondi per trovare il quinto gol del Sassuolo.

Berardi 7,5 – Vede il Milan è torna super. Vince il duello con Theo Hernandez e trova il gol del 3 1 addirittura di testa.

Defrel 7 – Ha davvero vita facile tra i difensori rossoneri. E’ sua la rete che mette in discesa il match

Laurienté 6,5 – Non sbaglia dal dischetto, trovando così il gol del poker del Sassuolo. Dal 76′ Alvarez s.v.

All. Dionisi 7,5 – Un match così se lo ricorderà per tutta la vita. Il Milan è in crisi, è vero, ma il Sassuolo decide di giocarsela e lo travolge, mettendo in mostra belle individualità. Oltre al solito Berardi, benissimo anche Frattesi e Traore.

Giua 5 – Partita complicata anche per l’arbitro di Olbia, chiamato a gestire il nervosismo dei calciatori rossoneri. Più di una scelta ha fatto arrabbiare il Milan ma anche il Sassuolo non è apparso totalmente convinto delle decisioni del fischietto.

TABELLINO

MILAN-SASSUOLO 2-5

MILAN (4-2-3-1): Tătăruşanu; Calabria, Gabbia, Kalulu, Hernández; Tonali, Krunić; Saelemaekers, De Ketelaere, Rebić; Giroud. A disp.: Mirante, Vásquez; Ballo-Touré, Kjær, Thiaw; Adli, Díaz, Pobega, Vranckx; Leão, Messias, Origi. All.: Pioli.

SASSUOLO (4-3-3): Consigli; Marchizza, Erlić, Tressoldi, Rogério; Frattesi, Obiang, Traorè; Berardi, Defrel, Laurienté. A disp.: Pegolo, Russo; Ferrari, Kyriakopoulos; Harroui, Henrique, M. Lopez, Thorstvedt; Álvarez, Ceide, D’Andrea. All.: Dionisi.

Arbitro: Giua di Olbia.

GOL: 18′ Defrel (S), 20′ Frattesi (S), 24′ Giroud (M), 30′ Berardi (S), 46′ Laurienté (S), 76′ Henrique (S), 79′ Origi (M)

AMMONITI: 38′ Tonali (M), 45+3′ Rebic (M), 46′ Calabria (M), 52′ Obiang (S), 72′ Frattesi (S)

ESPULSI: