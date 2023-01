Leao spedito in panchina, bufera social: “Dimissioni immediate”

Rafael Leao in panchina è la sorpresa di giornata e le cose non stanno andando bene per il Milan di Stefano Pioli. In molti sul web se la prendono con l’allenatore

Il Milan doveva reagire e farlo subito oggi contro il Sassuolo. I rossoneri, però, stanno inciampando in un’altra prestazione deludente sotto il profilo difensivo.

Già dopo trenta minuti i campioni d’Italia hanno subito tre gol e denunciando grandi difficoltà in copertura e disattenzioni difensive gravi. È vero, gli uomini di Stefano Pioli avevano risposto con Olivier Giroud e offensivamente stanno producendo tanto, ma non basta per restare in partita, visto che al 40esimo la partita è già sull’1-3 e con un Domenico Berardi scatenato, autore di due assist e un gol. In molti, però, sui social si concentrano su altro e soprattutto sull’esclusione dall’inizio di Rafael Leao.

Leao in panchina, i social si dividono

Subito dopo aver appreso la decisione, molti tifosi si sono schierati a favore di Pioli, viste le ultime prove deludenti del portoghese e la condizione fisica non buona.

Una volta che il Milan ha iniziato a subire gol, però, e che la difesa del Sassuolo ha iniziato a scricchiolare, molti altri hanno iniziato a criticare duramente l’allenatore, sottolineando che uno come Leao avrebbe fatto molto comodo contro una retroguardia del genere e con Rogerio in difficoltà sulla fascia destra. Insomma, i social si sono divisi anche in relazione all’andamento della partita: il Milan, per ora, non riesce a rialzarsi e le critiche sono forti per tutti i protagonisti rossoneri, a partire dall’allenatore. Di seguito diversi tweet su questa scia.

giusto lasciare fuori leao, GIUSTISSIMO — EL NIÑO È CALDO A 2KM DA TE SOTTO LA KOP…🔥 9️⃣ (@darwinsessuale) January 29, 2023

Giusta la scelta di #Pioli di tenere #Leao in panca.

In campo si scende per SUDARE, tanto più quando non sei ancora nessuno.#Milan #MilanSassuolo #SerieATIM — Il Polemico (@NicoladelConte8) January 29, 2023

Ti viene anche il dubbio che lo stiano vendendo. Con questa società di accattoni non si può mai sapere #Leao #Milan — Banquo (@weltschmertz13) January 29, 2023

#Leao in panchina scelta giustissima.

Si sia una svegliata, che il posto garantito non esiste per nessuno, specialmente per chi si crede una star prima di esserlo diventata, per citare quanto detto da Marcellino Desailly settimane fa…#MilanSassuolo#SerieATIM — brema82 (@brema82) January 29, 2023

– goal sul suo palo

– difensore n° 46 non pervenuto Però per il Milan Twitter il problema è che non gioca Leão

E per Sky la difesa senza Kjær e Tomori sarebbe andata meglio 🙂 — greis⚡️ (@hej_jegergreis) January 29, 2023

Capito non mettere leao 😂😂 la supponenza proprio pioli sei una delusione — Augusto – Maldini via dal Milan!!! (@Augusto61716223) January 29, 2023

Ottima scelta leao in panchina contro una squadra che non difende — . (@michaelgscott0) January 29, 2023

Bella mossa tenere fuori Leao e riproporre lo stesso modulo con lo stesso modo di giocare,questi ogni filtrante ci tagliano a metà e sono in superiorità ma ricordiamo che non è un problema di modulo — DiavolmenteMilan (@diavolmente) January 29, 2023