Pioli stravolge il Milan: “Mai avuto un momento così difficile”

Il Milan deve fare i conti con un momento di crisi nera sotto il punto di vista del gioco e dei risultati. Stefano Pioli ha parlato dopo la partita contro il Sassuolo

Il Milan non riesce più a ripartire dopo un gennaio maledetto dal punto di vista del gioco e delle prestazioni.

I rossoneri oggi sono crollati con il risultato di 2-5 contro un Sassuolo arrembante e che ha denunciato tutti i limiti difensivi dei campioni d’Italia. Dopo la partita Stefano Pioli si è presentato ai microfoni di ‘DAZN’ tentando di spiegare il momento dei suoi: “Dopo la partita contro la Roma è come se ci fossimo bloccati, facciamo fatica a livello tattico. Ora dovrò lavorare su tante situazioni e in diverse direzioni“. L’allenatore prova a capire cosa non ha funzionato anche oggi: “All’intervallo ero convinto che la partita fosse recuperabile. Abbiamo creato tanto, ma rientrare in campo e subire subito un rigore contro è difficile. Dobbiamo fare qualcosa di diverso, ora tocca a me: abbiamo fatto tante prestazioni sotto le nostre capacità. Tutto che ha funzionato negli ultimi anni, ora fatica a funzionare. Dobbiamo superare i momenti difficili attraverso il lavoro”.

Pioli dopo la disfatta contro il Sassuolo: dal ritiro alle scelte per il futuro

Su Pioli aleggia, dunque, il peso della responsabilità per provare a uscire da un momento così difficile.

Un’opzione che potrebbe essere valutata è quella del ritiro: “Non credo che la vittoria del derby contro l’Inter dipenderà dalla scelta di andare in ritiro o meno. Ascolterò e vedrò le sensazioni, poi prenderemo le decisioni migliori. Nessuno voleva perdere così, le ultime prestazioni non ci rendono felici e dobbiamo reagire“. E sull’obiettivo stagionale specifica: “Dobbiamo andare in Champions League“. Prima della partita ha fatto discutere non poco l’esclusione di Leao e in generale le scelte di Pioli: “Quando le ho fatte credevo fossero quelle giuste, ma a bocce ferme è difficile fare queste valutazioni”.

E spiega ancora: “Veniamo da tre settimane pesanti. Il gol di Giroud è stata una liberazione a inizio partita, ma poi ce l’hanno annullato. Se dovremo cambiare qualcosa a livello tattico ci faremo trovare pronti, ma credo che abbiamo la possibilità di riprenderci. Da due anni a questa parte non abbiamo mai avuto un periodo così difficile. Questa sconfitta di riconduce a quella di Bergamo che poi ci ha fatto ripartire. Sono momenti che nessuno vorrebbe mai vivere, ma bisogna superarli”.