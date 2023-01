Nuova bocciatura per De Ketelaere: tracollo del Milan di Pioli

Prosegue l’annata disastrosa di Charlese De Ketelaere, contro il Sassuolo l’ennesima chance sprecata: e Pioli lo cambia all’intervallo

L’uomo più atteso dopo il calciomercato estivo dei rossoneri, ora è una delle maggiori delusioni dell’intero campionato: Charles De Ketelaere si sta traducendo in un disastro di dimensioni epocali.

Anche oggi contro il Sassuolo a San Siro il belga ha sprecato un’altra occasione per lasciare il segno e a sbloccarsi. Anzi, nei primi 45′ non ha mai dato l’impressione di poter trovare una giocata utile alla causa rossonera e Stefano Pioli ha deciso di sostituirlo direttamente all’intervallo, con il risultato sul 3-1 per i neroverdi. Un cambio che ha il sapore amarissimo della bocciatura.

Pioli non aspetta più De Ketelaere: il belga sostituito all’intervallo

Contro il Sassuolo a San Siro è andato in scena un dramma per i rossoneri, che hanno subito una sconfitta storica e dato definitivamente addio alla possibilità di vincere il secondo scudetto consecutivo.

Nella cornice di questo disastro, poi, si incastona la figura esile e impaurita di Charles De Ketelaere. Il belga si è dimostrato ancora una volta non all’altezza della maglia e della fiducia che Stefano Pioli gli ha mostrato schierandolo dal primo minuto. La scelta di lasciare in panchina Rafael Leao, poi, è stata a sua volta deleteria: il portoghese è entrato in campo, proprio al posto di CDK, svogliato e spento.

Le chiamate per Charles De Ketelaere iniziano essere tante, il credito di fiducia da parte di dirigenza e allenatore sta per esaurirsi, ma le risposte sul campo continuano a non arrivare. Oggi si deve registrare un’altra prestazione insufficiente dall’ex Brugge e i dubbi sull’operato del club meneghino in fase di mercato crescono col passare del tempo. Il rischio che De Ketelaere venga ricordato come una delle peggiori operazioni all-time del Milan si fa concreto, anche se la società ha espresso più volte di aver ancora fiducia in lui. Da San Siro, intanto, arrivano solamente i fischi.