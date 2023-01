“Juventus fuori dal campionato”: arriva la sentenza ‘inappellabile”

Per la Juventus le prospettive sono tutt’altro che positive: bianconeri fuori dal campionato, la sentenza è inappellabile

“Dobbiamo essere un blocco granitico”. Massimiliano Allegri, in vista del match di oggi contro il Monza, ha provato a serrare le fila. Dimenticare le vicende extra-campo e concentrarsi esclusivamente sul terreno di gioco.

Per il tecnico toscano è impossibile dire e fare diversamente, visto che tutto può ancora succedere. La Juventus è attualmente lontana dalle zone Champions, complici i 15 punti di penalizzazione, ma c’è il Collegio di Garanzia dello Sport presso il Coni che potrebbe cancellare la sanzione della Procura Federale ed allora i bianconeri non possono che farsi trovare pronti qualsiasi cosa dovesse accadere.

Testa al campo anche se è fuori che si gioca il futuro della società bianconera: ci sono altri procedimenti in corso e sono questi che decideranno cosa accadrà per la Juve. In particolare dall’inchiesta sulla manovra stipendi potrebbero arrivare altre importanti sanzioni: questo il timore del popolo bianconero che spera di non dover rivivere quanto già accaduto nel 2006 con la retrocessione. Un timore non completamente campato in aria, anche se tutto deve ancora essere deciso. E c’è anche una ‘sentenza’ che spaventa la Juve.

Juventus, terrore retrocessione: “Fuori dal campionato”

Nelle prossime settimane si conosceranno nel dettaglio eventuali ulteriori sanzioni sulla Juventus e si potrà quindi avere un quadro chiaro di quel che attende i bianconeri la prossima stagione.

Un anno senza coppe, con quel che consegue, o addirittura il dover ripartire dalla serie cadette? C’è anche chi prospetta sanzioni ben più pesanti con l’esclusione dal campionato. E’ l’ex calciatore di Roma e Bayern Monaco, Thomas Berthold, ad utilizzare parole pesanti nei confronti della società bianconera. Intervistato da ‘1 Station Radio’ l’ex giallorosso è molto duro contro la Juve: “La situazione dei bianconeri mi fa pena – ha dichiarato. In Germania o Inghilterra non si giocherebbe più: la butterebbero fuori dal campionato e ripartirebbe dalla quinta divisione”. Uno scenario impensabile attualmente per la Juve che comunque vive settimana di attesa, sperando che non arrivino ulteriori stangate.