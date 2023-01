Disastro Juventus: “Ha mollato, già in Serie B”

La squadra bianconera affonda a Torino, contro il Monza: critiche pesante per tutti ma è soprattutto il tecnico a finire nel mirino

Dal sogno Scudetto all’incubo fallimento. La stagione della Juventus è cambiata davvero in pochissimo tempo.

Solo 16 giorni fa al Maradona, la squadra di Massimiliano Allegri sfidava il Napoli per quella che poteva essere la partita della svolta. Un successo avrebbe riaperto totalmente la lotta per la conquista del tricolore. I bianconeri, invece, sono letteralmente affondati, perdendo 5 a 1. Pochi giorni dopo la penalizzazione di 15 punti, che ha fatto sprofondare la Juventus a metà classifica.

Contro l’Atalanta, poi, è arrivata la reazione, dopo la pesante batosta: uno spettacolare 3-3 contro i bergamaschi, in cui gli uomini di Allegri si sono messi in mostra anche per il bel gioco. Oggi, infine, il pesante ko contro il Monza. I brianzoli, che avevano ben figurato, già in Coppa Italia, si sono imposti per 2 a 0, grazie alle reti nel corso del primo tempo di Ciurria e Dany Mota.

Juventus, critiche pesanti dopo il Monza: è #Allegriout

La squadra di Palladino ha così superato in classifica la Juventus, che resta ferma a 23 punti, al tredicesimo posto, a soli 11 lunghezze dal Verona. Il quarto posto, invece, è lontano 16 punti.

Il tifoso della Juventus è chiaramente deluso e arrabbiato per il momento che sta vivendo la squadra bianconera. Tutti sono finiti nel mirino, ma soprattutto Massimiliano Allegri, mai amato dal suo pubblico.

Sui social i bianconeri si sono letteralmente scatenati, immancabile anche l’hashtag #Allegriout. Il post su Twitter della Juventus, pubblicato nel pomeriggio, “Uniti. Fino alla fine”, è stato così preso di mira. Critiche chiaramente al tecnico ma non solo. C’è, infatti, chi si chiede se la Juventus non pensi di essere già in Serie B… L’idea del tifoso è che sia arrivata la fine.

Diteci la verità..sapete già che andremo in serie b e state già mollando? — Pep (@Giusepp00699032) January 29, 2023

Siamo alla fine — MauroBianconero (@Ju48115645) January 29, 2023

Squadra e Allenatore indegni — Stefano (@Stefano88162581) January 29, 2023

Ci siamo arrivati alla fine — Canix…Fino alla fine 🤍🖤 (@Canix70) January 29, 2023

E meno male che siete uniti non meritate nessuno di voi di indossare questa maglia 😡 — GIUSEPPE (@GIUMIS4) January 29, 2023