DIRETTA Serie A: Milan-Sassuolo | Formazioni UFFICIALI LIVE

Calciomercato.it vi aggiornerà in tempo reale su Milan-Sassuolo, lunch match della ventesima giornata di Serie A

In crisi nera e reduce dalla doppia mazzata in Supercoppa (0-3 contro l’Inter) e in campionato (0-4 contro la Lazio), il Milan inaugura il palinsesto domenicale della ventesima giornata ospitando il Sassuolo a San Siro.

Dopo aver vinto la prima gara del 2023, i rossoneri hanno collezionato due pareggi e una sconfitta contro Roma, Lecce e biancocelesti, aumentando così il divario dal primo posto occupato dal Napoli e offrendo il fianco per il sorpasso momentaneo dell’Inter in classifica, maturato ieri dopo il successo a Cremona. La squadra di Stefano Pioli, priva dello squalificato Bennacer, non può permettersi ulteriori passi falsi e in caso di vittoria si porterebbe nuovamente al secondo posto, a nove punti dalla vetta.

L’undici di Alessio Dionisi sta vivendo un momento addirittura peggiore. Il pari in casa del Monza ha interrotto una striscia di quattro sconfitte consecutive che hanno ridotto a soli cinque punti il margine di vantaggio sulla zona retrocessione. I neroverdi ritrovano Andrea Consigli in porta, ma dovranno fare ancora a meno di Pinamonti in attacco.

Una sfida da vincere, dunque, per entrambe le squadre, con i rossoneri chiamati ad infrangere un autentico tabù: nelle ultime cinque sfide a Milano hanno infatti conquistato una vittoria, due pareggi e due sconfitte. Calciomercato.it seguirà la sfida in tempo reale.

Formazioni Ufficiali Milan-Sassuolo

MILAN (4-2-3-1): Tatarusanu; Calabria, Kalulu, Gabbia, Hernandez; Krunic, Tonali; Saelemaekers, De Ketelaere, Rebic; Giroud. All. Pioli

SASSUOLO (4-3-3): Consigli; Marchizza, Erlic, Tressoldi, Rogerio; Frattesi, Obiang, Traoré; Berardi, Defrel, Laurienté. All. Dionisi

CLASSIFICA SERIE A: Napoli punti 50, Inter* 40, Milan 38, Atalanta* 38, Lazio 37, Roma 37, Udinese 28, Torino* 27, Empoli* 26, Bologna* 26, Juventus** 23, Fiorentina 23, Monza 22, Salernitana 21*, Lecce 20*, Spezia* 18, Sassuolo 17, Verona 12, Sampdoria* 9, Cremonese* 8.

*Una partita in più

**15 punti di penalizzazione