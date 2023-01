Disaccordo sul mercato, è pronto a dimettersi

Il mercato non lo soddisfa ed allora l’allenatore è pronto a rassegnare le dimissioni: servono acquisti per evitare lo scontro

Ultimi giorni di mercato, ultime possibilità per migliorare rose costruite con qualche falla, magari aggravate anche da infortuni.

Il 31 gennaio si avvicina e sarà allora che verranno tirate le somme. Il tempo sta ormai per scadere ma non tutte le società si sono mosse. Tra problemi economici e difficoltà a trovare la giusta occasione, Premier League a parte, negli altri campionati le società si sono arrangiate come poteva. In alcuni casi senza fare neanche un acquisto nonostante le richieste pressanti dell’allenatore. Ed ecco allora che nascono malumori che possono sfociare in veri e propri scontri. E’ quello che sta accadendo con un tecnico italiano pronto anche a dare le dimissioni se le promesse di rinforzi resteranno lettera morta.

Acquisti o addio sembra l’ultimatum che ha dato Gennaro Gattuso alla dirigenza del Valencia. Il tecnico, ex Napoli e Milan, sta invocando da settimane nuovi acquisti, ma finora la società non è intervenuta. Ed allora, stando a quanto riferisce ‘elgoldigital.com’, la decisione estrema dell’allenatore calabrese potrebbe essere quella di lasciare Valencia.

Calciomercato Valencia, Gattuso invoca acquisti: possibili dimissioni

La situazione del Valencia non è delle migliori. Dopo un buon avvio in campionato, la squadra è precipitata in una crisi dalla quale ancora non è uscita. La classifica vede la formazione allenata da Gattuso in quattordicesima posizione, più vicina alla zona retrocessione che a quella europea.

Un punto nelle ultime tre partite il magro bottino del Valencia che ha perso per infortunio anche calciatori importanti come Castillejo e Nico Gonzalez. Anche per questo Gattuso ha invocato rinforzi, parlandone anche nelle ultime conferenze stampa. Finora senza però riuscire a ricavare nulla dalla dirigenza. “Cerchiamo un centrocampista che possa giocare in tutte le posizioni – ha affermato di recente -. Aspetto rinforzi, il club sa che ci manca un centrocampista. Spero che arrivi qualcuno che possa migliorare la squadra. Comprare tanto per comprare è inutile”. La società gli ha garantito acquisti, il tempo però stringe e se la promessa non sarà mantenuta potrebbe anche arrivare la decisione clamorosa: le dimissioni, magari al termine della stagione dopo aver portato in acque più tranquille la squadra.