Dumfries ancora snobbato: ora è UFFICIALE

Non è un momento semplice per Dumfries, con Inzaghi che continua a favorirgli Darmian: ora è ufficiale un altro ‘no’ all’olandese

Dopo aver disputato un ottimo mondiale con l’Olanda, il 2023 di Denzel Dumfries non è iniziato nel migliore dei modi: tante le voci di mercato e altrettante le panchine riservate all’esterno da Simone Inzaghi.

Arrivato per sostituire un fuoriclasse come Achraf Hakimi, l’impatto dell’olandese col mondo nerazzurro non era stato pessimo, anche se reggere il paragone col marocchino sarebbe dura per chiunque. Le tante voci di mercato che hanno circondato Dumfries nei mesi scorsi, però, sembrano aver intaccato delle certezze e i delicati equilibri all’interno di un gruppo squadra. Ora l’ex PSV non è un elemento fondamentale all’interno dell’undici di Inzaghi e anche i grandi club sembrano defilarsi: nuova ufficialità da Londra.

UFFICIALE Malo Gusto al Chelsea | I Blues mollano Dumfries

Nella giornata di oggi il Chelsea ha annunciato tramite un comunicato ufficiale un nuovo acquisto: Malo Gusto è un nuovo calciatore di Potter, anche se resterà in prestito all’Olympique Lione fino a giugno.

L’ennesimo colpo dei ‘Blues’ in questo mercato, in cui sono stati assoluti protagonisti, ma che avrà un impatto piuttosto diretto anche sull’Inter. Aver virato sul giovane francese, infatti, fa intendere che il club londinese abbia abbandonato l’idea di puntare su Denzel Dumfries per questa e per la prossima stagione. Il momento buio dell’olandese non si ferma sul terreno da gioco.

Per Denzel Dumfries ora non resta altro che spingere e dimostrare a Simone Inzaghi di poter essere una risorsa importante. Nell’ultimo periodo, infatti, Darmian ha dato maggiori garanzie al tecnico romagnolo e maggiore equilibrio all’undici nerazzurro. Il futuro dell’olandese passerà inevitabilmente dalla seconda parte di stagione: senza una sua crescita, anche un’eventuale cessione da parte della dirigenza nerazzurra diventerebbe complicata. Una delle mission di Inzaghi dovrà essere quella di recuperare il miglior Dumfries, sempre più ai margini.