“Cristiano Ronaldo tornerà in Europa”: l’annuncio scuote il calciomercato

Il futuro di Cristiano Ronaldo potrebbe riservare ancora interessanti colpi di scena: l’annuncio che fa chiarezza.

Dopo la rescissione consensuale del suo contratto con il Manchester United, il tam tam mediatico legato al futuro di Cristiano Ronaldo si è interrotto nel momento in cui è stato comunicato l’ufficializzazione della firma del portoghese con l’Al Nassr.

Il club saudita ha deciso di puntare con forza sul fenomeno lusitano e farne vero e proprio uomo immagine di un movimento calcistico che intende prendersi le luci della ribalta e crescere in maniera sempre più importante. Il cinque volte Pallone d’oro, dopo la burrascosa fine del suo rapporto con lo United, si sta rimettendo in gioco in una nuova realtà per ritrovare motivazioni e stimoli importanti, e magari aggiungere altri trofei al suo già ricchissimo palmares. Ricordiamo che il fenomeno lusitano ha apposto la sua firma su un contratto fino al 2025 a circa 200 milioni di euro a stagione. Cifra spaventosa che testimonia la volontà dell’Al-Nassr di fare di Cr7 un vero e proprio punto di riferimento.

Cristiano Ronaldo e l’annuncio di Garcia: la rivelazione sul futuro di Cr7

L’avventura di Cristiano Ronaldo con la sua nuova maglia non è però cominciata nel migliore dei modi: Al-Nassr ha perso l’ultimo confronto al cospetto dell’Al-Ittihad per 3-1, al termine di una gara nella quale Cr7 non ha affatto brillato. Di questo e di tanto altro ha parlato il tecnico della compagine saudita, Rudi Garcia, che ha svelato importanti novità sulle ambizioni del suo attaccante.

Ecco quanto riferito da Garcia: “Si tratta di un acquisto assolutamente positivo, anche perché crea costantemente superiorità numerica, mandando in tilt i difensori avversari. Nell’ultima partita non è riuscito a concretizzare un’occasione che avrebbe ribaltato la partita nel primo tempo, ma mi contratto con l’Al Ittihad. Quando Cr7 o Talisca chiedono la palla, dobbiamo servirli perché sono in grado di fare la differenza da un momento all’altra”

Garcia ha poi fornito un dettaglio interessante sul futuro dell’attaccante portoghese: “Ronaldo è uno dei migliori calciatori al mondo. Non finirà la sua carriera all’Al Nasser, tornerà in Europa.” Staremo a vedere se effettivamente si concretizzerà la “profezia” dell’ex allenatore della Roma. Intanto, i tifosi dell’Al-Nassr sono già entusiasti del loro nuovo beniamino.