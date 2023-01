HIGHLIGHTS | Nel segno del Toro: l’Inter espugna Cremona grazie a Lautaro

Inter vittoriosa in rimonta contro la Cremonese: decisiva la doppietta di Lautaro Martinez che risponde al supergol di Okereke

Prima la paura, poi la liberazione. L’Inter rivede la luce a Cremona grazie a Lautaro Martinez e alla sua doppietta. L’argentino trascina i nerazzurri al secondo posto in classifica, in attesa della sfida di domani a San Siro tra Milan e Sassuolo.

Una vittoria, appunto, nel segno di Lautaro Martinez, decisivo nella gara dello Zini con un gol per tempo. I nerazzurri avevano premuto subito il piede sull’acceleratore, conquistando angoli su angoli, ma ad aprire le danze era stato Okereke. Il nigeriano ha pescato il quinto centro in campionato con un fantastico destro a giro sotto l’incrocio dei pali, imparabile per Onana. La reazione nerazzurra è arrivata grazie al suo numero 10 che è il più svelto di tutti a ribattere in rete una respinta di Carnesecchi dopo la conclusione di Dzeko.

Nella ripresa è invece arrivato il gol decisivo, sempre con l’argentino protagonista, bravissimo a farsi dare palla in area, girarsi e freddare Carnesecchi. Nel finale Dumfries, dopo una deviazione fortuita di Chiriches, sfiora il tris, ma la sfera carambola sulla traversa e poi in angolo. Per l’Inter e Inzaghi una vittoria preziosa che permette ai nerazzurri di superare il Milan in classifica. La Cremonese invece resta all’ultimo posto: il Sassuolo, quart’ultimo, è lontano ben 11 punti. I grigiorossi, ancora, non sono riusciti a vincere la loro prima gara di campionato.

Cremonese-Inter 1-2

Marcatori: Okereke (C) 11′, Martinez (I) 21′ e 65′.

CLASSIFICA SERIE A:

Napoli punti 50, Inter* 40, Milan 38, Lazio 37, Roma 37, Atalanta 35, Udinese 28, Torino* 27, Empoli* 26, Bologna* 26, Juventus** 23, Fiorentina 23, Monza 22, Salernitana 21*, Lecce 20*, Spezia* 18, Sassuolo 17, Hellas Verona 12, Sampdoria 9, Cremonese* 8.

* una partita in più

**15 punti di penalizzazione