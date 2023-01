HIGHLIGHTS | Lookman è insaziabile: l’Atalanta stende la Sampdoria

L’Atalanta targata mister Gian Piero Gasperini conquista i tre punti battendo 2 a 0 la Sampdoria di Dejan Stankovic: ancora in gol Lookman

È un periodo di grande forma e la partita di stasera lo conferma pienamente. Questa Atalanta può davvero ambire a conquistare elevate posizioni in classifica, a maggior ragione considerando l’andamento alquanto incostante delle altre big (Napoli escluso ovviamente).

Dopo il rocambolesco pareggio contro la Juventus all’Allianz Stadium, stavolta gli uomini guidati da Gian Piero Gasperini si sono portati a casa i tre punti, battendo nettamente la Sampdoria targata Dejan Stankovic. Un successo che permette alla ‘Dea’ di piazzarsi momentaneamente al quarto posto, agganciando il Milan in zona Champions a quota 38 punti. A sbloccare la contesa quest’oggi ci ha pensato Joakim Maehle, in gol anche domenica scorsa nel big match andato in scena in quel di Torino. Siamo al minuto 42 della prima frazione di gioco: Jeremie Boga crossa in mezzo dalla sinistra per Lookman, che colpisce la palla di testa e viene fermato dal palo. Sulla ribattuta arriva Hateboer, il quale – appostato a destra – serve il compagno danese, che la butta dentro e porta in vantaggio la compagine bergamasca. Nel secondo tempo il copione non cambia e uno scatenato Ademola Lookman si prende nuovamente la scena.

Serie A, Atalanta-Sampdoria 2-0: marcatori e classifica

L’attaccante ivoriano, al 57esimo, raccoglie da Toloi, si mette in proprio, entra in area di rigore e con il suo destro trafigge Audero. L’ex Leicester è in assoluto l’uomo del momento e attualmente occupa la seconda posizione della classifica marcatori con un bottino di 12 gol, davanti a Lautaro (11) e dietro al solo Osimhen (in testa con 13 gol segnati).

Nel finale i blucerchiati accorciano le distante grazie a Malagrida, ma la rete viene annullata per fuorigioco e alla fine il match si chiude sul punteggio di 2 a 0 in favore dei padroni di casa. Insomma, l’Atalanta continua a macinare punti e con un Lookman così si può davvero puntare in alto. Di seguito gli highlights di Atalanta-Sampdoria.





Atalanta-Sampdoria 2-0: 42′ Maehle (A), 57′ Lookman (A)

CLASSIFICA SERIE A: Napoli punti 50, Inter* 40, Milan 38, Atalanta* 38, Lazio 37, Roma 37, Udinese 28, Torino* 27, Empoli* 26, Bologna* 26, Juventus** 23, Fiorentina 23, Monza 22, Salernitana 21*, Lecce 20*, Spezia* 18, Sassuolo 17, Verona 12, Sampdoria* 9, Cremonese* 8.

*Una partita in più

**15 punti di penalizzazione