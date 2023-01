DIRETTA Serie A, Empoli-Torino 0-0: PARTITI LIVE

Calciomercato.it vi offre il match del ‘Castellani’ tra l’Empoli di Zanetti e il Torino di Juric in tempo reale

Dopo i due anticipi di ieri, il sabato della Serie A si apre con il Torino che fa visita all’Empoli in una gara valida per la ventesima giornata di campionato, primo turno del girone di ritorno. Una sfida tra due formazioni reduci da un prezioso successo esterno che sarà diretto dall’arbitro Marcenaro della sezione di Genova.

Da un lato i granata di Ivan Juric, che hanno un punto in più degli avversari, vogliono dare seguito alla vittoria ottenuta sul campo della Fiorentina per scavalcare l’Udinese (impegnata nel monday night contro il Verona, ndr) al settimo posto in classifica ed entrare in zona Conference League. Dall’altro gli azzurri di Paolo Zanetti, privi degli squalificati Parisi ed Henderson, puntano a mantenere l’imbattibilità di questo 2023 in cui hanno ottenuto due pareggi e due successi di fila contro Sampdoria e Inter. All’andata finì con un pareggio per 1-1 grazie ai gol di Destro e Lukic. Calciomercato.it vi offre il match del ‘Castellani’ tra Empoli e Torino in tempo reale.

Formazioni Ufficiali Empoli-Torino

EMPOLI (4-3-2-1): Vicario; Ebuehi, De Winter, Luperto, Cacace; Akpa-Akpro, Marin, Bandinelli; Baldanzi; Caputo, Satriano. All. Zanetti

TORINO (3-4-2-1): Milinkovic-Savic; Schuurs, Buongiorno, Rodriguez; Bayeye, Linetty, Ricci, Vojvoda; Vlasic, Radonjic; Seck. All. Juric

CLASSIFICA SERIE A: Napoli punti 50, Milan 38, Lazio 37, Inter 37, Roma 37, Atalanta 35, Udinese 28, Torino 26, Bologna* 26, Empoli 25, Juventus** 23, Fiorentina 23, Monza 22, Salernitana 21*, Lecce 20*, Spezia* 18, Sassuolo 17, Hellas Verona 12, Sampdoria 9, Cremonese 8.

* una partita in più

**15 punti di penalizzazione