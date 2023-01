DIRETTA Serie A, Atalanta-Sampdoria 0-0: Doppio salvataggio di Musso LIVE

Calciomercato.it vi offre il match del ‘Gewiss Stadium’ tra l’Atalanta di Gasperini e la Sampdoria di Stankovic in tempo reale

L’Atalanta ospita la Sampdoria a Bergamo nel terzo anticipo del sabato valido per la 20esima giornata del campionato di Serie A, primo turno del girone di ritorno. Una sfida tra due squadre che attraversano periodi di forma opposti che sarà diretta dall’arbitro Doveri della sezione di Roma 1.

Reduci dal bel pareggio in casa della Juventus che ha permesso loro di restare imbattuti nel nuovo anno, i nerazzurri di Gian Piero Gasperini vogliono tornare al successo per continuare la loro rimonta in ottica quarto posto che vale la qualificazione alla prossima Champions e prepararsi al meglio per l’impegno di martedì in Coppa Italia con l’Inter. Dopo tre sconfitte consecutive senza segnare un gol contro Napoli, Empoli e Udinese, i blucerchiati di Dejan Stankovic invece sognano il colpaccio che permetterebbe loro di agganciare il Verona al terzultimo posto e provare una disperata rimonta salvezza. All’andata gli orobici si imposero a Genova con il risultato di 2-0 grazie alle reti di Toloi e Lookman. Calciomercato.it vi offre il match del ‘Gewiss Stadium’ tra Atalanta e Sampdoria in tempo reale.

Formazioni UFFICIALI Atalanta-Sampdoria

ATALANTA (3-4-1-2): Musso; Toloi, Djimisiti, Scalvini; Hateboer, De Roon, Koopmeiners, Maehle; Boga; Lookman, Hojlund. All. Gasperini

SAMPDORIA (3-4-1-2): Audero; Amione, Nuytinck, Murru; Leris, Winks, Rincon, Augello; Djuricic; Gabbiadini, Lammers. All. Stankovic

CLASSIFICA SERIE A:

Napoli punti 50, Inter* 40, Milan 38, Lazio 37, Roma 37, Atalanta 35, Udinese 28, Torino* 27, Empoli* 26, Bologna* 26, Juventus** 23, Fiorentina 23, Monza 22, Salernitana 21*, Lecce 20*, Spezia* 18, Sassuolo 17, Hellas Verona 12, Sampdoria 9, Cremonese* 8.

* una partita in più

**15 punti di penalizzazione