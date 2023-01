Inzaghi stizzito dopo Cremonese-Inter: “Hai interpretato male”

Simone Inzaghi, tecnico dell’Inter, ha rilasciato qualche dichiarazione dopo la vittoria di misura sul campo della Cremonese di Ballardini

Tre punti sofferti, ma ciò che contava più di ogni altra cosa oggi era vincere. E l’Inter l’ha fatto, riscattandosi immediatamente dopo la brutta sconfitta a San Siro per mano dell’Empoli. I nerazzurri hanno avuto la meglio sulla Cremonese di Ballardini, grazie alle reti messe a referto da Lautaro Martinez.

La prestazione ha comunque convinto pienamente mister Simone Inzaghi, nonostante oggettivamente si possa fare di meglio. Difatti, ai microfoni di ‘Dazn’ nel post partita il giornalista in esterna ha evidenziato col tecnico il suo atteggiamento abbastanza irrequieto ed apparentemente insoddisfatto a bordocampo. Inzaghi, però, ha risposto per le rime: “Se il risultato salva tutto? Assolutamente no. Probabilmente da bordocampo hai interpretato male. Io sono contentissimo della prestazione della squadra, che è rimasta sul pezzo per tutta la gara. La Cremonese aveva vinto al Maradona col Napoli e preso un buon punto a Bologna nelle ultime due gare. Noi venivamo da una brutta sconfitta, perciò sono molto contento. Volevo che i ragazzi rimanessero più corti, perché loro calciavano tanto su Ciofani e Dessers e in questo modo ci allungavano un po’. Ma devo dire che tutti i ragazzi hanno fatto bene, anche quelli entrati dalla panchina“.

Ad ogni modo, rimane il problema dei 21 gol subiti in trasferta: “Certamente sono tanti. Ora sto pensando a quali domande avreste fatto nel caso avessimo perso. Dobbiamo cercare di non subire questi gol, anche se non è semplice. Ora l’imperativo è cercare di fare sempre meglio”. È fuori discussione che la risposta della squadra, a prescindere da tutto, ci sia stata eccome stavolta: “Ho avuto grandissimi segnali dai miei giocatori, abbiamo approcciato bene la gara. Se devo trovare una pecca, probabilmente abbiamo sbagliato qualche rifinitura di troppo nell’ultimo passaggio. Ma comunque abbiamo fatto 30 tiri e la squadra ha avuto un’ottima reazione“.

Cremonese-Inter, Inzaghi: “Skriniar? Chiedete a Marotta”

Sulla coppia Dzeko-Lautaro: “Loro stanno bene, ma stanno tornando anche Lukaku e Correa. Loro non hanno potuto lavorare durante la sosta, ma adesso lo stanno facendo nel migliore dei modi. È difficile che Dzeko e Lautaro possano giocare sempre così bene“.

Domenica prossima c’è di nuovo il derby col Milan, ma prima testa all’Atalanta: “Se spero di ritrovare lo stesso entusiasmo della Supercoppa? Sì, ma non dimentichiamo che prima abbiamo un quarto di finale martedì con l’Atalanta. Prima pensiamo a quello, abbiamo partite ogni tre giorni. Cercheremo anche di recuperare qualche infortunato, che farebbe comodo“. Capitolo Skriniar, Inzaghi glissa: “Non so se starà a Milano il 31 gennaio, questo dovete chiederlo a Marotta e Ausilio che sono sempre sul pezzo. Milan è una grande professionista e si allena sempre al massimo. Io mi concentro sui giocatori che ho a disposizione“. Infine, commento sulla Coppa Italia: “È una competizione a cui teniamo e dobbiamo onorarla nel migliore dei modi. Cercheremo di preparare la gara nel miglior modo possibile“.