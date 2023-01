Inter, ‘caso’ Dumfries: tutti contro Marotta e Zhang

Dumfries oggetto di discussione tra i tifosi dell’Inter, la gestione di Marotta e Zhang sull’olandese riceve critiche furiose

Una partita davvero complicata, per l’Inter, quella contro la Cremonese. Freddati in avvio da Okereke, i nerazzurri sono comunque riusciti a ribaltarla con una doppietta di Lautaro Martinez, rispondendo dopo il ko contro l’Empoli e issandosi per il momento al secondo posto in solitaria.

Non brillantissima la squadra di Simone Inzaghi, ma che è riuscita a far forza sul maggiore tasso tecnico per avere la meglio sul fanalino di coda della classifica. Un successo che fa morale, prima di una settimana davvero importante per i nerazzurri, che saranno attesi dal quarto di finale di Coppa Italia contro l’Atalanta e poi dal derby di campionato con il Milan. Due appuntamenti cruciali per capire le effettive prospettive stagionali. La prova di Cremona può essere considerata incoraggiante per certi versi, ma le polemiche non mancano. Sia sulle scelte di Inzaghi, sia sulla prestazione di alcuni giocatori, non al massimo, e addirittura su quelle di chi ha fornito una prova all’altezza della situazione, come Denzel Dumfries.

Inter, Dumfries torna in campo e i tifosi non ci stanno: ma la polemica è sulla società

Partita non memorabile, ma certamente sufficiente, quella dell’olandese, che era rimasto fuori contro l’Empoli facendo discutere e non poco. E proprio il fatto di rivedere l’esterno su livelli accettabili scatena ancora una volta la critica del pubblico interista.

Secondo molti, infatti, Dumfries avrebbe giocato poco a gennaio perché messo di fatto sul mercato dal club, in attesa di un acquirente che accontentasse le richieste societarie. Ritorno in campo che sarebbe dunque coinciso con l’impossibilità di procedere a una cessione soddisfacente. E dunque, Marotta e Zhang ricevono critiche a non finire. Ecco alcuni messaggi su Twitter:

Dumfries non è reduce da un cazzo di nulla stavamo tenendo fuori uno in attesa che arrivasse un'offerta. Una roba abominevole. — Tì 🇦🇷 (@maiaprimavista) January 28, 2023

Dumfries vi sembra uno reduce da un infortunio o fuori forma? Uno che non poteva entrare contro l’Empoli? Io boh. — Alberto aka Hendrik (@Milestemplaris) January 28, 2023

La gestione di #Dumfries in questo mese è lo specchio della proprietà #Zhang. #CremoneseInter — Omar Ferrari (@OFerrari1991) January 28, 2023

Niente di trascendentale ma #Dumfries è dentro il match, tecnicamente e fisicamente. Crescono i dubbi sulla scelta di Bellanova lunedì… — Zorba il Greco Karagounis (@GMoretti85) January 28, 2023

Parlando seriamente, ma voi davvero pensate che qualche squadra possa essere interessata al 5 o a Dumfries ?

Follia. — Pasticcereimprovvisato👨🏽‍🍳🍯 (@Gaetano9410) January 28, 2023