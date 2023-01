Brahim Diaz lancia l’ultimatum: vuole l’esonero del tecnico

Brahim Diaz lancia l’ultimatum al club: avrebbe chiesto l’esonero. L’indiscrezione e tutti i dettagli, gli ultimi aggiornamenti in casa Milan

È vigilia di campionato per il Milan di Stefano Pioli. Dopo il crollo dell’Olimpico, i rossoneri torneranno a San Siro per ospitare il Sassuolo in piena crisi.

In conferenza stampa, Pioli ha provato a scuotere l’ambiente: “Abbiamo un’opportunità domani. Bisogna avere grande compattezza per voltare pagina. Pensare troppo a quello che potevamo fare credo non ci possa aiutare tanto domani. Siamo contenti di tornare a giocare davanti ai nostri tifosi; sono stati fonte di ispirazione contro la Lazio in un momento così pesante… Ora tocca a noi di avere le qualità per meritare il loro sostegno”. E sul mercato: “Abbiamo le risorse necessarie per uscire da questo momento. Sul mercato la società si è espressa già da tempo. Stiamo recuperando gli infortuni, quindi stiamo apposto così”.

Il tecnico rossonero si è espresso nuovamente sul grande oggetto misterioso della stagione del Milan, De Ketelaere: “Sta sicuramente meglio fisicamente, è più forte e strappa di più. È un trequartista offensivo e se giocherà verrà impiegato lì. Tante volte abbiamo giocato con lui i insieme a Giroud“. Nella prossima estate Maldini e Massara dovranno risolvere anche la questione Brahim Diaz. Il futuro dello spagnolo, infatti, è ancora diviso tra Milan e Real Madrid, con i rossoneri intenzionati a chiedere uno sconto a Florentino Perez per il riscatto.

Calciomercato Milan, le ultime tra Brahim Diaz e il Real Madrid

Secondo quanto riportato da ‘elnacional.cat’, il fantasista spagnolo non vorrebbe tornare al Real Madrid con Carlo Ancelotti ancora in panchina.

La sua condizioni per il ritorno ai ‘Blancos’, dunque, è l’esonero di Carlo Ancelotti, al momento del tutto impensabile. Si riducono così le chance di ritorno a Madrid per Brahim Diaz: il Milan e Maldini e Massara possono sperare in uno sconto da parte di Florentino Perez per il riscatto del giocatore.