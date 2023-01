La Juve vende Vlahovic: erede nerazzurro con lo scambio

La Juventus potrebbe sacrificare Vlahovic: l’erede arriva dalla Serie A con lo scambio inaspettato

Dusan Vlahovic è pronto a tornare in campo. Assente con la Juventus dallo scorso 25 ottobre, l’attaccante serbo è tra i convocati per la sfida contro il Monza.

In conferenza stampa Allegri ha preannunciato il suo ritorno, descrivendolo anche in buona condizione fisica e pronto a scendere in campo. I bianconeri ritrovano quindi il proprio numero 9 e sperano possa trascinare la squadra, insieme agli altri rientranti come Pogba, verso la rimonta in classifica (in attesa del ricorso sul -15) e più avanti possibile in Europa League e Coppa Italia.

Poi arriverà il momento delle decisioni e per Vlahovic potrebbe esserci anche la cessione. Molto dipenderà da quel che saranno gli esiti dei procedimenti in corso, ma anche dalle proposte che arriveranno a Torino. In Premier League di squadre alla ricerca di attaccanti non ne mancano e per i club inglesi sborsare 80-90 milioni per un calciatore come il serbo non è certo un problema. Vlahovic via con il sostituto che potrebbe arrivare direttamente dalla Serie A attraverso uno scambio inatteso.

Calciomercato Juventus, Lookman per il dopo Vlahovic: lo scambio

Se la Juventus dovesse cedere Dusan Vlahovic, ecco che Allegri punterebbe lo sguardo in casa Atalanta dove si sta mettendo in mostra Ademola Lookman. Impiegato da Gasperini come trequartista insieme a Boga alle spalle di Hojlund, il calciatore nigeriano ha avuto un inizio 2023 davvero impressionante.

Per lui parlano i numeri: sei gol in quattro presenze con tre doppiette consecutive tra Serie A e coppa Italia. In totale i gol in campionato sono 11, secondo nella classifica marcatori dietro a Victor Osimhen a quota 13 reti. Un bottino ragguardevole per chi è al primo anno in Italia e che ha attirato l’interesse della Juventus. I bianconeri per convincere Gasperini in estate potrebbero proporre una pedina di scambio: l’idea, come riporta ‘calciomercatoweb.it’, è di inserire Fabio Miretti nell’operazione.

Il centrocampista si trasferirebbe a Bergamo in prestito e avrebbe la possibilità di continuare il suo percorso di crescita con un allenatore che, da sempre, è capace di far progredire i giovani a sua disposizione. Un affare da non scartare e che potrebbe decollare nel caso in cui alla Juventus dovesse arrivare un’offerta importante per Vlahovic. Lookman può essere il suo erede.