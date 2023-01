Appello al club, vuole l’addio: “Spero capisca la mia volontà”

Il giocatore vuole l’addio e lancia un appello via social al club: “Spero capisca la mia volontà”

In un mercato povero di acquisti e di colpi, almeno sul fronte Serie A, continua ad essere invece protagonista la Premier League.

Il mercato è stato letteralmente monopolizzato dai club inglesi, che tra colpi interni e affari dall’estero, hanno sborsato fior di milioni, ma gli affari potrebbero non fermarsi qui. Il Chelsea l’ha fatta letteralmente da padrone, ma l’Arsenal, primo in classifica nella massima serie inglese, non vuole essere da meno. I ‘Gunners’ potrebbero infatti, dopo Trossard, concretizzare un nuovo colpo dal Brighton.

Arsenal, Caicedo lancia un appello al Brighton

Si tratta di Moises Caicedo, talentuosissimo centrocampista dell’Ecuador in forza ai ‘Seagulls’ di De Zerbi.

Caicedo, esponenzialmente cresciuto nel corso della sua esperienza inglese, è finito fortemente nel mirino dell’Arsenal che vorrebbe portarlo a Londra. Il Brighton però fa muro e non si accontenta dei 55 milioni di euro proposti dai ‘Gunners’. La richiesta è infatti di 70 milioni di euro. A smuovere però le acque ci ha provato il calciatore, che sui social ha lanciato un messaggio forte e chiaro su quello che potrà essere il suo futuro.

“Sono grato a Mr. Bloom e al Brighton per avermi dato la possibilità di venire in Premier League e sento di aver sempre fatto del mio meglio per loro. Gioco sempre a calcio con il sorriso e con il cuore. Sono il più giovane di 10 fratelli e il mio sogno è sempre stato quello di essere il giocatore più decorato nella storia dell’Ecuador. Sono orgoglioso di poter portare un trasferimento record per il Brighton che consentirebbe al club di reinvestire e aiutarlo a continuare ad avere successo. I fan mi hanno portato nel cuore e saranno sempre nel mio cuore, quindi spero che possano capire perché voglio cogliere questa magnifica opportunità”.