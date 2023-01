Rivelazione shock: “Avevo un tumore, sono grato alla Juventus”

Un importante calciatore ha rivelato in un’intervista di aver avuto un tumore durante il periodo in cui militava nelle fila della Juventus

La Juventus si trova a dover affrontare un momento estremamente delicato. D’altronde, quindici punti di penalizzazione sono tanti e costringono la truppa guidata da Massimiliano Allegri e rifare un po’ tutto da capo. Eliminato in un colpo solo quanto di buono fatto prima della pausa per il Mondiale in qatar.

Va sottolineato comunque l’atteggiamento positivo della squadra per quanto concerne la rocambolesca sfida pareggiata contro l’Atalanta di mister Gian Piero Gasperini. Un match infuocato, che testimonia come la ‘Vecchia Signora’ non abbia intenzione di mollare. I torinesi si sono tenuti aggrappati alla sfida, riuscendo ad agguantare il pareggio grazie alla punizione di Danilo. Ora, però, servono necessariamente punti, a cominciare dalla partita col Monza che andrà in scena domenica all’Allianz Stadium a partire dalle ore 15:00. Questo confronto nasconde delle insidie, con i biancorossi di Berlusconi e Galliani che potrebbero addirittura effettuare il sorpasso sui rivali bianconeri. Perciò, massima concentrazione sul campo. Nel frattempo, arriva una rivelazione davvero sorprendente, che riguarda indirettamente proprio la Juventus. Il riferimento, entrando più nello specifico, è a Emre Can, ex centrocampista bianconero attualmente in forza al Borussia Dortmund. Il tedesco ha rilasciato un’intervista ai microfoni di ‘Dazn’, in cui ha raccontato di aver riscontrato la presenza di un tumore poco dopo essere approdato alla Juve.

Juventus, Emre Can: “Avevo un tumore alla tiroide”

“Avevo un tumore alla tiroide e mi serviva urgentemente un’operazione – ha dichiarato Emre Can -. Questo evento ha cambiato molto nella mia vita. Si possono avere tanti soldi, si può avere di tutto e di più, ma alla fine la salute è la cosa più importante“.

Can ha aggiunto: “Fa parte della vita e consiglio a tutti di fare dei controlli. Non importa quanto crediamo di essere sani. Sono estremamente grato ai dottori. Mi chiamarono un paio di mesi dopo aver effettuato le visite mediche con la Juventus. Non sapevo nemmeno cosa stesse succedendo, non mi era mai capitato di sentir parlare di una tiroide. Non sapevo che potesse esserci un tumore. Il trasferimento a Torino è valso soltanto per questo“.