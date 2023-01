Inter, il riscatto di Darmian: ecco come ha conquistato tifosi e Inzaghi

Pronto il rinnovo per il difensore nerazzurro che continuerà la sua storia d’amore con l’Inter fino al 2024. Darmian, lavorando in silenzio, ha conquistato i tifosi dell’Inter e la fiducia di Inzaghi

Matteo Darmian. Quel giocatore in grado di fare la differenza. Quel giocatore da cui, forse, nemmeno te lo aspetti. Perché lavora in silenzio, a testa bassa e quando viene chiamato a rapporto risponde sempre “presente”. Ma risponde con le prestazioni in campo.

Dopo la partenza di Achraf Hakimi nella stagione dello scudetto vinto con Antonio Conte, l’Inter ha rimpiazzato il marocchino sulla fascia destra acquistando Denzel Dumfries. L’olandese si è subito adattato benissimo avendo anche delle caratteristiche simili ad Hakimi, velocità e verticalizzazione. Tanto che nella sua prima stagione all’Inter ha collezionato 5 reti e 5 assist.

L’attuale stagione di Dumfries è iniziata con un gol alla prima giornata, gol che è valso la vittoria in extremis dell’Inter contro il Lecce. Ecco che probabilmente nessuno si aspettava che Matteo Darmian potesse ritagliarsi un posto da titolare all’interno di questa Inter. Eppure già con Conte aveva dimostrato di essere un giocatore importante. Nella stagione 2020\2021 ha contribuito alla conquista dello scudetto in particolar modo in due partite. Inter-Cagliari e Inter-Verona, entrambe finite 1-0. Marcatore? Matteo Darmian.

Quest’anno, dal ritorno dal Mondiale, il posto da titolare è sempre stato suo. Napoli, Monza, Verona, Empoli. Contro il Monza ha segnato il gol del momentaneo vantaggio nerazzurro, nelle altre sfide si è prodigato in prestazioni eccellenti. Contro l’Empoli, in mezzo a una brutta Inter, è stato l’unico a meritare la sufficienza in pagella dimostrandosi preziosissimo soprattutto nella fase difensiva. E contro la Cremonese, si avvia verso un’ulteriore titolarità. Anche se Simone Inzaghi sta pensando di schierarlo come terzo di difesa, data l’assenza per squalifica di Skriniar.

Inter, Darmian ora fa parte degli indispensabili

Fra tutti i rinnovi a cui l’Inter sta lavorando, c’è anche il suo. Manca solo l’ufficialità ma, come riportato da SkySport, il giocatore ha deciso di legarsi all’Inter fino al 2024 con opzione per il 2025.

Il suo stipendio è stato ritoccato al ribasso rispetto all’attuale di 3,2 milioni di euro netti. Il nuovo ingaggio sarà di 2,5 milioni di euro a stagione. Darmian, dunque, farà ancora parte del progetto dell’Inter, complice anche il momento non esattamente positivo di Dumfries e la possibilità che l’olandese possa lasciare Milano a giugno.

In due anni e mezzo in nerazzurro, Darmian ha collezionato 89 presenze, tra campionato e coppe, siglando 7 reti. Niente male per un giocatore che non sempre ha visto il campo dal primo minuto. Prossimo rinnovo? Hakan Calhanoglu.