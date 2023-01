DIRETTA Serie A: Lecce-Salernitana | Formazioni UFFICIALI LIVE

Calciomercato.it vi aggiornerà in tempo reale su Lecce-Salernitana, gara della ventesima giornata di Serie A

Caratterizzata da un palinsesto spezzettata su quattro giorni, la ventesima giornata di Serie A prevede anche lo scontro salvezza tra Lecce e Salernitana. Reduci dalla pesante sconfitta in casa del Verona, i salentini sperano in un’immediata reazione davanti al proprio pubblico per aumentare il distacco dalla zona retrocessione.

Con venti punti in classifica, la squadra allenata da Marco Baroni eccezion fatta per l’ultimo scivolone, sta vivendo un momento di forma esaltante, come testimoniano la vittoria contro la Lazio e il pareggio contro il Milan. Reduce dal clamoroso ritorno a Salerno dopo un esonero durato pochi giorni, Davide Nicola va a caccia di punti fondamentali nella lotta per non retrocedere.

L’ultima vittoria in campionato risale addirittura al 30 ottobre, giorno dell’impresa in casa della Lazio. Dopo di allora, sono arrivate tre sconfitte consecutive in trasferta, con ben 13 gol subiti e 3 realizzati. Calciomercato.it seguirà in tempo reale la sfida del ‘Via del Mare’.

Formazioni ufficiali Lecce-Salernitana

LECCE (4-3-3): Falcone; Gendrey, Baschirotto, Umtiti, Pezzella; Blin, Hjulmand, Maleh; Oudin, Colombo, Strefezza. Allenatore: Marco Baroni.

SALERNITANA (4-4-2): Ochoa; Sambia, Troost Ekong, Bronn, Bradaric; Candreva, L. Coulibaly, Bohinen, Vilhena; Piatek, Dia. Allenatore: Davide Nicola.

CLASSIFICA SERIE A: Napoli punti 50, Milan 38, Lazio 37, Inter 37, Roma 37, Atalanta 35, Udinese 28, Torino 26, Bologna* 26, Empoli 25, Juventus** 23, Fiorentina 23, Monza 22, Lecce 20, Spezia* 18, Salernitana 18, Sassuolo 17, Hellas Verona 12, Sampdoria 9, Cremonese 8.

* una partita in più

**15 punti di penalizzazione