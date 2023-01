Messaggio alla Juventus: Zidane ha detto sì al ritorno

Il futuro di Zinedine Zidane sembra essere indirizzato: cercato dalla Juve, ha cambiato idea e dice sì al ritorno

Il ribaltone è firmato Zinedine Zidane. C’è una novità sul futuro dell’allenatore francese, conteso da Juventus, Psg e non solo. Il tecnico, ex Real Madrid, avrebbe cambiato idea e dato il suo benestare al ritorno.

Da tempo Zidane è accostato alla Juventus. Il suo nome è tra i principali per una eventuale sostituzione di Massimiliano Allegri anche se l’attuale situazione del club bianconero rende un’incognita il futuro. La penalizzazione di quindici punti può rappresentare la parole fine ai sogni di Champions, soprattutto se si tiene in considerazione il fatto che il club deve affrontare anche altri due procedimenti sportivi in Italia (il secondo filone plusvalenze e la manovra stipendi).

Una situazione che lascia in sospeso qualsiasi discorso di programmazione dal punti di vista sportivo e quindi anche quel che riguarda il futuro della panchina juventina. Da questo punto di vista si registra però una importante presa di posizione di Zidane: il francese sembrerebbe aver cambiato idea ed essere ora pronto a dire sì al ritorno.

Calciomercato Juventus, Zidane aspetta il Real Madrid

Il riferimento è al Real Madrid, compagine allenata in due periodi diversi e con la quale ha vinto tre Champions League. Il futuro di Ancelotti alla guida delle ‘merengues’ non è più così sicuro: Florentino Perez si aspetta che il tecnico di Reggiolo raggiunga gli obiettivi stagionali e, se così non dovesse accadere, è pronto a prendere provvedimenti.

Un cambio in panchina non è, quindi, un’ipotesi così remota e l’idea di tornare per la terza volta alla guida del Real tenta Zidane. Stando a quanto riportato da ‘planetarealmadrid.com’, l’allenatore francese avrebbe cambiato idea e sarebbe pronto ora a tornare al ‘Bernabeu’. Non è tutto perché Zidane è in attesa di una chiamata da parte di Florentino Perez e non sarebbe particolarmente attratto dalle alternative al Real Madrid.

Niente Psg o Marsgilia, forse qualche possibilità in più per la Juventus – scrive il portale – anche se i bianconeri, come detto, hanno altri problemi ora da risolvere. Tutte ipotesi messe in standby con Zidane che avrebbe scelto di rimandare ogni decisione a giugno, quando sarà più caro la situazione di Ancelotti. E potrebbe arrivare la terza chiamata dal Real.