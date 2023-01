Con la Juve è finita: primo a rescindere il contratto

Le ultime di calciomercato hanno come protagonista il club bianconero, fronte uscite. Ecco tutti i dettagli

L’esclusione dalle coppe europee, una possibilità non remota vista la portata dell’inchiesta Prisma, ‘obbligherebbe’ la Juventus a rivoluzionare e soprattutto ridimensionare il valore dell’attuale organico. Già perchè senza Champions sarebbe difficile, se non impossibile trattenere tutti i big a Torino.

La Juve, insomma, è un polveriera, una ‘bomba’ pronta ad esplodere. Ma chi può salutare in caso di esclusione dalla Champions? Il principale indiziato è Dusan Vlahovic, frenato negli ultimi mesi dalla pubalgia. Dopo una partenza sprint, il serbo ha viaggiato sottotono, inghiottito dai problemi di una squadra che fatica a costruire azioni offensive. Strapagato, 80 e passa milioni, un anno fa, il classe 2000 vanta comunque ancora grandi estimatori tra Liga e Premier League. Tradotto, un acquirente si troverebbe senza grossi sforzi.

Da Vlahovic a Chiesa, tornato a pieno regime dopo il grave infortunio. In teoria è un punto fermo, il futuro della Juve ma anche lui è in bilico. Piace molto in Inghilterra, al Liverpool di Klopp come al Manchester United.

Terzo ‘caso’, Paul Pogba, fin qui mai visto. Giocatore finito? Lo pensano in molti, anche alla Continassa, ed è chiaro che sarebbe complicato tenerlo in caso di esclusione dalla Champions visto il suo pesante ingaggio. Circa 10 milioni coi bonus, tanti. Troppi in considerazione pure della sua enorme fragilità. Incerte anche le conferme di Bonucci e Szczesny: entrambi hanno stipendi alti, circa 5,5 e oltre 6, e un contratto in scadenza nel 2024. Il portiere ha un po’ di mercato in Premier.

Juventus, da Alex Sandro a Paredes: gli altri big con la valigia in mano

Poi ci sono tutti gli altri, ovvero i big e meno big con il contratto in scadenza a giugno. Due in particolare, Alex Sandro e Cuadrado. C’è anche Di Maria, ma la volontà dell’argentino – andare via dopo un anno per chiudere la carriera nel suo Rosario Central – è chiara fin dall’inizio. Ad oggi i bianconeri non sono intenzionati a prolungare né il contratto di Alex Sandro e né quello di Cuadrado.

‘Caso’ a parte, infine, è Paredes, acquisto rivelatosi flop. L’obbligo è saltato e difficilmente la Juve deciderà di riscattarlo.

Calciomercato Juventus, ‘meteora’ Ihattaren: rescissione e addio a zero

A proposito di addii alla Juve, il primo sicuro è quello di Mohamed Ihattaren. Portato a Torino da Mino Raiola e girato subito in prestito alla Sampdoria, il talento olandese si è perso del tutto tra problemi personali e famigliari.

Fallito il rilancio in Olanda, il classe 2002 nativo di Utrecht è tornato – almeno ‘virtualmente’ – a Torino ben conscio del fatto che l’esperienza con ‘La Vecchia Signora’ sia già giunta a termine. Stando a ‘Sky Sport’, infatti, per lui non c’è spazio. Nemmeno nella seconda squadra. La strada che verrà intrapresa da Cherubini e soci sarà quella della risoluzione del contratto in scadenza nel 2025. A zero, il centrocampista sarà così libero di firmare per un altro club.