Rassegna stampa, le prime pagine dei quotidiani sportivi del 26 gennaio

Da La Gazzetta dello Sport, al Corriere dello Sport e Tuttosport: ecco i titoli principali sulle prime pagine dei quotidiani sportivi italiani ed esteri di oggi, giovedì 26 gennaio 2023

La rassegna stampa di Calciomercato.it vi offre i titoli principali sulle prime pagine di oggi, giovedì 26 gennaio 2023, dei principali quotidiani sportivi italiani ed esteri.

Crisi Milan dopo il ko in Supercoppa e il tonfo di Roma contro la Lazio. Il titolo della Gazzetta dello Sport: “Milan, colpi & colpe”: piano Z per i rinforzi, Zaniolo o Ziyech. Club, Pioli e squadra i perché della crisi. La Juventus tra le inchieste extra campo e le novità dall’infermeria: “Allegri, c’è Vlahovic”, Dusan prova con Pogba nella Juve che insegue McKennie verso Leeds. Le capitoline volano: “Mou e Sarri da Champions”. Capitolo nerazzurro: “L’Inter vende, offerta PSG per Skrinair”.

La Juventus rischia ancora, come titola in prima pagina il Corriere dello Sport. “Juve senza pace”, si legge in primo piano sul quotidiano romano. Dopo la penalizzazione altri rischi collegati alla manovra stipendi: anche i giocatori nel mirino, ma le squalifiche non sono scontate. “Mou compie 60 anni, la Champions in dono”, giorno speciale per Mourinho sulla panchina della Roma. “Lukaku, corsa contro il tempo”, Romelu non è più una certezza per l’Inter, sei mesi per convincerla. “Zaniolo-Milan, è tutto fermo. L’offerta non c’è”, le ultime sulla trattativa tra i rossoneri e la Roma”.

Il quotidiano Tuttosport dedica anche oggi ampio spazio al alla vicenda plusvalenze: “Juve c’è una carta segreta”, si legge in prima pagina. “Oggi test: Pogba e Vlahovic ci provano”, passando alle questioni di campo. E sul mercato: “Il Leeds offre 28 milioni per McKennie”. Il Torino non molla: “Rilancio Toro, Ilic più vicino!”. Ederson esclusivo: “Mamma disse: non ho soldi, devi giocare”. Compleanno in casa Roma: “Mou, sono 60 Special. Regalo Champions”.

Rassegna stampa, le prime pagine dei quotidiani sportivi esteri di giovedì 26 gennaio 2023

In Spagna ampio spazio sulla prima pagina di Marca al derby di Coppa del Re tra Real e Atletico Madrid: “Pelea de gallos”, scontro tutto made in France tra Benzema e Grizmann al Bernabeu. “Italia para empezar”, la nazionale spagnolo incrocerà l’Italia nella semifinale di Nations League dopo il sorteggio di mercoledì. Il catalano Sport esalta invece Dembele, decisivo nel match tra Barcellona e Real Sociedad: “Dembelazo”. Problemi però per il rinnovo della stellina Gavi: “Barça segue sin podei inscrivi a Gavi”.