Plusvalenze e penalizzazione Juve: l’annuncio del presidente Casini | VIDEO CM.IT

Il presidente della Lega Calcio ha espresso il suo parere in merito alla riapertura del caso che ha coinvolto i bianconeri

E’ trascorsa una settimana dalla penalizzazione inflitta dalla Corte Federale alla Juventus, retrocessa di 15 punti in classifica per il caso plusvalenze. Il club bianconero, come già annunciato per bocca dei suoi dirigenti, farà presto ricorso al Collegio Arbitrale del Coni per cercare di recuperare il terreno perso in campionato.

Questo pomeriggio, a margine dell’Assemblea di Lega Serie A, della vicenda plusvalenze ha parlato il presidente Lorenzo Casini, il quale ha ribadito il massimo impegno istituzionale intorno al tema: “Le plusvalenze sono un tema serio, ne abbiamo parlato anche nei mesi scorsi. Sono cresciute negli anni come peso specifico nel bilancio delle società. La plusvalenza in quanto tale non è un male, fa parte del mercato, ci sono società che vivono in modo sano grazie alle plusvalenze. Il problema è l’abuso e va verificato con attenzione non solo in Italia ma anche nei paesi all’estero dove si fa mercato”.

Caso Plusvalenze, Casini sulla penalizzazione della Juve: “Attendiamo con ansia le motivazioni

Il presidente Casini, in merito a quanto avvenuto alla Juventus, ha però preferito non sbilanciarsi, in attesa di ulteriori chiarimenti sulla vicenda.

Il numero uno della Lega, condividendo la posizione presa nei giorni scorsi dal Ministro Abodi, non ha giudicato per il momento la penalizzazione comminata ai bianconeri: “Penalizzazione Juve? C’è una decisione in corso. Ho apprezzato molto le parole del ministro Abodi sul fatto che è importante capire il perché e le spiegazioni. Per questo attendiamo di leggere tutti con ansia le motivazioni e per il resto commenti più approfonditi verranno fatti quando la vicenda sarà chiusa”.