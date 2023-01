Tutti lo vogliono, nessuno lo prende: la triste parabola di Isco

Dopo la rescissione del contratto con il Siviglia, Isco ancora è alla ricerca di una nuova squadra: la triste parabola di un talento mai esploso

E’ stato corteggiato in lungo e in largo: Isco sembrava essere la grande occasione del mercato estivo, considerata la fine del suo contratto con il Real Madrid.

Il trequartista spagnolo è stato per mesi al centro di voci di mercato fin quando il Siviglia di Lopetegui non lo ha convinto. Doveva essere il matrimonio perfetto: un calciatore da rilanciare, l’ottimo rapporto con l’allenatore, una squadra pronta a insidiare le big di Spagna. Eppure nulla di tutto questo è accaduto. Isco non ha reso secondo le aspettative, il Siviglia ancora di meno e a farne le spese è stato proprio Lopetegui, sostituito da Sampaoli.

Tra l’argentino e il 30enne di Malaga il feeling non è mai scattato e, complice qualche prestazione deludente, la panchina è stata la logica conseguenza. Poi la decisione di separarsi per andare alla ricerca di una squadra in grado di sfruttare tutte le sue potenzialità. Eppure, a distanza di tempo dall’annuncio della risoluzione con il Siviglia, Isco è ancora alla ricerca di una squadra.

Calciomercato, Isco ancora cerca squadra

Protagonista di annate non particolarmente brillanti con il Real Madrid, Isco era chiamato al rilancio con gli andalusi ma ha fallito l’obiettivo ed ora si ritrova senza squadra.

Nelle ultime settimane il suo nome è stato accostato a diverse compagini: dalla Juventus, club che anche negli anni scorsi lo ha seguito, a Lazio e Roma, passando per la Salernitana con la quale c’è stato un sondaggio esplorativo per capire la reale fattibilità dell’operazione.

Non si è però mai passati alla trattativa concreta ed anche le altre piste non sono – almeno per il momento – decollate. Neanche con le franchigie della MLS c’è stato qualcosa di più di una semplice idea, di un sondaggio. Isco resta al momento senza squadra: una triste parabola per un talento che sembrava destinato a fare grandi cose al ‘Bernabeu’ e si è ritrovato ad essere soltanto un comprimario.