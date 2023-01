Zidane pronto a tornare: c’è il doppio sì che fa esultare la Juventus

Il futuro di Zinedine Zidane ancora da decidere e sono solo tre le ipotesi possibili: il francese è pronto a dire sì

La Francia, almeno per ora, è sfumata, ma Zinedine Zidane non se ne fa un cruccio. Era la guida della Nazionale transalpina la grande aspirazione dell’allenatore che però ha incassato senza drammi il rinnovo di Deschamps.

L’attuale commissario tecnico ha siglato un contratto fino al 2026, rimandando quindi di molto l’approdo dell’ex Real Madrid sulla panchina dei bi-campioni del mondo, finalisti nel 2022. Una scelta che apre la possibilità che Zidane possa accettare il progetto di qualche club, visto che il suo grande desiderio (diventare ct della Francia) è lontano dal poter essere esaudito. Ma dove tornerà ad allenare? La domanda, al momento, non ha risposte, anche se qualche indicazione c’è.

La riporta ‘The Athletic’, in un articolo dove si fa riferimento a rivelazioni arrivate da persone vicine al tecnico. Non al Paris Saint-Germain, squadra che Zidane avrebbe rifiutato in diverse occasioni, l’ultima quest’estate quando ha rispedito al mittente la proposta, anche per attendere la chiamata della Federcalcio. L’allenatore, vincitore di tre Champions con il Real, ha le idee chiare da questo punto di vista: davanti a queste tre offerte potrebbe dire sì.

Calciomercato Juventus, Zidane pronto al sì: lo scenario

Stando a quanto riportato, Zinedine Zidane non avrebbe problemi ad attendere ancora prima di tornare in panchina. Sia come prospettive di carriere che dal punto di vista economico, il francese non ha fretta di dire sì ad una nuova squadra.

Nel dettaglio, l’allenatore potrebbe rivedere i suoi piani soltanto davanti ad una di questi tre scenari. Oltre al ritorno (il terzo) al Real Madrid, club al quale è rimasto particolarmente legato, sono altre due le compagini alle quali direbbe sì. Una delle squadre che potrebbe spingere Zidane a tornare in panchina è la Juventus, altra società importante nella sua carriera (in questo caso solo da calciatore). Infine, il Marsiglia – squadra della sua città Natale – : in questo caso il sì arriverebbe soltanto nel caso in cui la società garantisse un progetto ambizioso e che punti alla vittoria. Per loro Zidane è pronto a tornare in pista.