Il difensore strizza l’occhio alla Juve: “Un onore”

La Juventus ha bisogno di rinforzi in difesa e tra le candidature è spuntato anche uno dei protagonisti del Mondiale, che ha senza dubbio aperto ai bianconeri

La Juventus resta alle prese con la questione processi e penalizzazione, ma poi c’è il campo a cui dare conto. In un momento del genere, l’unica via è pensare a fare bene col pallone e provare a risalire la china. La Champions League resterebbe un’impresa clamorosa, soprattutto dopo gli ultimi due stop tra Napoli e Atalanta. Ma la squadra di Allegri ha dimostrato di essere viva, di lottare. Non è la prima volta che la Juve si trova a dover rimontare, i giocatori possono compattarsi sotto questa sfida enorme.

Ovviamente il piazzamento in campionato condizionerà tutte le scelte della prossima stagione, in primis sul calciomercato. Anche perché non c’è ancora certezza di quello che sarà, non può essere escluso neanche che alla Juventus venga tolta la penalizzazione. Così come è possibile una nuova stangata con le prossime sentenze. Tutto è ancora in gioco, ma sta di fatto che certe lacune nella rosa di Allegri sono evidenti. E resteranno tali in un caso o nell’altro. Soprattutto in difesa, sugli esterni, con Alex Sandro e Cuadrado in scadenza di contratto e comunque non più affidabilissimi. Il colombiano è calato parecchio, oltre a essere rimasto a lungo fuori, il brasiliano ora è stato reinventato da ‘braccetto’ di sinistra in difesa. In teoria, a sorpresa, potrebbe anche restare. Ma dei rinforzi sono necessari, così come al centro dove Bonucci non offre garanzie al pari, per altri motivi, di Rugani e Gatti.

Juventus, Pavlovic: “Un top club, per me è un onore”

In queste ultime settimane si è parlato parecchio di un giocatore in mostra ai Mondiali con la Serbia. Si tratta di Strahinja Pavlovic, classe 2001 arrivato l’estate scorsa al Salisburgo dal Monaco. Pagato circa 7 milioni di euro, ora ne vale almeno il triplo se non di più. La Juventus è stata accostata in maniera abbastanza insistente, poi se n’è parlato meno. Pavlovic è alto 1,94 cm, è molto duttile e può giocare sia nella difesa a tre che a quattro. In bianconero ci sono già due compagni di nazionale come Kostic e Vlahovic, lo accoglierebbero volentieri. “Parliamo tanto, è un mio grande amico”, ammette Pavlovic parlando di Dusan.

Il giocatore del Salisburgo ha parlato a ‘La Gazzetta dello Sport’ anche dell’interessamento dei bianconeri. Partendo dal retroscena relativo ai tempi del Partizan (3-4 anni fa): “Diciamo che c’era stato un interesse nei miei confronti da parte della Juventus, però io non sono mai stato a Torino”. E ora il suo nome è tornato di moda: “La Juve è un top club. È sempre un onore quando il tuo nome viene accostato a una società del genere. Ma in questo momento sono focalizzato sul Salisburgo. Vedremo cosa mi riserverà il futuro”. Pavlovic incontrerà la Roma nei playoff di Europa League a metà febbraio, si troverà davanti Dybala e sarà un altro banco di prova importante per lui. Ma la doppia sfida con i giallorossi gli varrà sicuramente maggiori attenzioni anche dalla Juventus e magari qualche altro club italiano.