Non solo Skriniar, altro caso all’Inter: “Il suo agente è a Londra”

Il centrale slovacco non è l’unico tra i calciatori in uscita che potrebbero salutare subito il club nerazzurro

Aumenta di giorno in giorno la pressione intorno all’Inter in vista dell’imminente chiusura della finestra invernale di calciomercato. Al club nerazzurro, che la scorsa settimana ha ricevuto una chiusura definitiva da Milan Skriniar sul rinnovo, rimangono solamente cinque giorni a disposizione per cercare di risolvere il caso esploso nello spogliatoio.

A certificare il periodo poco sereno attraversato dal difensore, probabilmente a causa degli ultimi risvolti contrattuali, è stata la prestazione dell’ultima gara, persa malamente in casa contro l’Empoli anche a causa del cartellino rosso rimediato dallo stesso Skriniar al 40′ del primo tempo. La scadenza di fine stagione e le voci su un possibile accordo milionario con il Paris Saint Germain, rischiano di questo passo di condizionare il rendimento del ragazzo da qui a fine anno.

Quello legato a Milan Skriniar non è l’unico caso delicato che Simone Inzaghi, insieme al supporto della dirigenza, dovrà gestire nel corso dei prossimi giorni con grande attenzione. Dopo il ritorno dal Qatar, infatti, il tecnico piacentino si è ritrovato un Denzel Dumfries fuori condizione. Non è un caso se l’esterno olandese in questo 2023 non è mai partito dal primo minuto in campionato, giocando da titolare solamente in Coppa Italia nella gara poco brillante contro il Parma.

Calciomercato Inter, l’agente di Dumfries a Londra: “Vale 40 milioni”

Dumfries da mesi viene indicato come uno dei possibili calciatori in uscita dall’Inter sul mercato da qui al prossimo giugno.

Sulle sue tracce di recente si è registrato l’interesse di top club inglesi del calibro di Chelsea e Manchester United. A tal proposito, in Inghilterra il giornalista Kaveh Solhekol ha rivelato su ‘Sky Sports’ che l’agente dell’olandese si trova in questo momento a Londra.

Il Chelsea, infatti, ha appena saputo che l’altro grande obiettivo per la fascia, Malo Gusto, non lascerà il Lione in questa sessione invernale. I ‘Blues’, quindi, potrebbero tornare alla carica per Dumfries, come spiegato dal cronista: “Rafaela Pimenta, agente dell’esterno dell’Inter Denzel Dumfries, è volata quest’oggi a Londra. Il viaggio potrebbe non essere collegato al Chelsea, ma Dumfries ha circa sei anni più di Malo Gusto e costerà più di lui, probabilmente circa 40 milioni di sterline”.