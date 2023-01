Bayern Monaco, scoppia il caso: allontanato dallo spogliatoio

Situazione sempre più intricata al Bayern Monaco in questa stagione, caso esploso all’interno dello spogliatoio: cosa è successo

E’ una stagione non facile, quella in corso, per il Bayern Monaco. I bavaresi sono campioni in carica da dieci stagioni consecutive in Bundesliga, ma quest’anno stanno vivendo un percorso più accidentato e a quanto pare dovranno sudare per confermare la leadership in patria.

La ripartenza dopo la lunga sosta invernale non è stata delle migliori. Due pareggi, in trasferta con il Lipsia e soprattutto in casa con il Colonia, con la rete di Kimmich al 90′ a evitare un clamoroso ko. Con il risultato che le inseguitrici si sono avvicinate: Union Berlino a 3 punti, Lipsia a 4 punti, Eintracht e Borussia Dortmund a 5 lunghezze. Il tutto non aiuta certamente Nagelsmann, che nel suo anno e mezzo in panchina ha dovuto già fronteggiare diversi momenti complicati, pur conquistando il titolo lo scorso anno, e a inizio stagione, per una serie di risultati negativi, era stato messo seriamente in discussione. E quanto sta avvenendo all’interno dello spogliatoio negli ultimi giorni potrebbe ulteriormente avvelenare il clima.

Bayern Monaco, ancora frizioni tra Nagelsmann e Neuer: licenziamento in tronco

Uno dei fronti più critici per l’allenatore è il rapporto non proprio idilliaco con Manuel Neuer. C’è già stata qualche frizione con l’estremo difensore, che resterà fuori fino alla fine della stagione per un infortunio che ha fatto molto discutere, ossia la frattura di tibia e perone andando a sciare in vacanza.

Ora, può aprirsi in questo senso un altro fronte, con la decisione da parte del club di licenziare in tronco Toni Tapalovic. Questi era l’allenatore dei portieri, fortemente voluto proprio da Neuer ai tempi del suo trasferimento dallo Schalke 04. Secondo i rumours, proprio il suo rapporto con l’estremo difensore, e, conseguentemente, quello pessimo con l’allenatore, sarebbe alla base dell’addio. In più, in Germania si ritiene che Tapalovic abbia pagato alcuni spifferi su considerazioni di Nagelsmann uscite al di fuori dello staff tecnico, con l’allenatore che, naturalmente, non avrebbe gradito. E ora più che mai il futuro del 37enne Neuer in Baviera è a rischio.