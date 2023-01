Juventus scartata, decisione presa: Conte torna a Milano

Inter e Milan in grande difficoltà in campionato ed arriva la svolta clamorosa: Conte torna a Milano, hanno già deciso

Sette gol e due dolorose sconfitte. Il Milan in una settimana ha visto fuggire via la Supercoppa, allontanarsi il primo posto e venir meno delle certezze acquisite lo scorso anno.

I campioni d’Italia hanno prima perso contro l’Inter per 3-0, quindi sono stati battuti per 4-0 dalla Lazio: un doppio ko che, come ovvio che sia, ha sollevato perplessità sull’operato di Stefano Pioli. Non se la passa molto meglio Simone Inzaghi: la Supercoppa è stata, finora, soltanto una consolazione, con la festa rovinata dalla sorprendente battuta d’arresto casalinga contro l’Empoli.

Anche per il tecnico nerazzurro l’aria non è di quelle serene e servirà un cambio di passo nel girone di ritorno, con annessa ottima Champions, per evitare mesi di dubbi sulla sua conferma. Proprio in tema di conferme (e ritorni) c’è da considerare il futuro di Antonio Conte. Il tecnico salentino è in scadenza di contratto con il Tottenham e non ha nascosto di sentire la nostalgia di casa. Per l’ex Juventus c’è chi ha già deciso un ritorno a Milano.

Calciomercato, ritorno a Milano per Conte

Proprio in considerazione del periodo di grande difficoltà che sta vivendo il Milan di Stefano Pioli, Calciomercato.it ha chiesto sul proprio canale Telegram chi fosse l’allenatore più giusto per i rossoneri in caso di cambio alla guida.

La maggioranza delle risposte è andata proprio ad Antonio Conte che ha raccolto il 36% di preferenze, staccando gli altri. Soltanto secondo con il 28% di voti Luis Enrique, che come l’allenatore italiano è stato accostato anche alla Juventus. Ancora più dietro Tuchel con il 21% di preferenze, mentre non sembra piacere molto l’ipotesi che porta a Mauricio Pochettino. Per il tecnico argentino, infatti, arrivano soltanto il 15% di voti. La scelta è stata quindi fatta da parte dei tifosi: chiedono Conte sulla panchina del Milan per sognare un altro sgarbo ai cugini nerazzurri, magari sperando nel bis tricolore a Milano dell’allenatore salentino.