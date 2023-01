E’ già finita con la Juve: Pogba ‘chiama’ il nuovo club

Il centrocampista francese non è ancora sceso in campo in questa stagione a causa del lungo infortunio al ginocchio

E’ impossibile dare un giudizio a quello che sino a questo momento è stato il ritorno alla Juventus di Paul Pogba. Dal suo arrivo a Torino della scorsa estate, dopo essersi liberato a costo zero dal Manchester United, il centrocampista francese non è mai stato a disposizione di Massimiliano Allegri.

L’infortunio al ginocchio rimediato nel precampionato e la scelta di sottoporsi ad intervento chirurgico con qualche settimana di ritardo rispetto alla scelta iniziale di andare incontro a terapie conservative, avevano inizialmente fatto slittare il suo ritorno in campo al periodo post Mondiale. Nuove complicanze accusate dal calciatore lo scorso dicembre, però, hanno ulteriormente allungato la sua assenza, rinviando ancora il suo secondo debutto in maglia Juve.

Tornato ad allenarsi parzialmente in gruppo da in paio di settimane, Pogba sembra finalmente intravedere la luce in fondo al tunnel. Il centrocampista francese non vede l’ora di poter ottenere l’ok definitivo per tornare in campo e riscattare i mesi complicati appena attraversati. Le grande aspettative che si erano generate nei suoi confronti, infatti, hanno aumentato il malcontento dei tifosi a causa delle precarie condizioni fisiche.

Calciomercato Juventus, Pogba chiama Xavi: la rivelazione dalla Spagna

In vista della prossima stagione, ad ogni modo, è tutt’altro che certa la riconferma di Paul Pogba nell’organico della Juventus, sia per un ragionamento economico sul suo ingaggio ma anche per i dubbi del club sul suo stato fisico.

Secondo quanto rivelato da ‘El Nacional’, i recenti casi giudiziari che hanno colpito il club bianconero avrebbero spinto Pogba ad ipotizzare un futuro lontano da Torino. Per questa ragione, l’ex Manchester United avrebbe chiamato Xavi per sondare la possibilità di un suo passaggio al Barcellona. Nonostante il gradimento tecnico nei confronti del francese da parte dello spagnolo, sembra complicato che il club blaugrana riesca ad assecondare le richieste economiche del centrocampista della Juventus, alla luce delle recenti difficoltà a rientrare nel fair play finanziario imposto dalla Liga sul monte ingaggi.