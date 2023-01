Piove sul bagnato per il Milan: altra tegola e cambio obbligato

Durante il primo tempo del match di stasera tra Lazio e Milan, il tecnico Stefano Pioli è stato costretto a rinunciare ad un suo calciatore

È un Milan in grandissimo difficoltà e il primo tempo contro la Lazio targata Maurizio Sarri è un ulteriore conferma di ciò. Dopo la pesantissima sconfitta contro l’Inter che è valsa ai nerazzurri la conquista della Supercoppa, si chiedeva a Leao e compagni una prestazione alquanto differente.

Ma fino a questo momento la squadra che sta affrontando la truppa biancoceleste è molto lontana da quella che abbiamo ammirato per diversi mesi e che ha portato a casa il diciannovesimo Scudetto nella passata stagione. I capitolini all’intervallo sono avanti di due reti e a sbloccare la contesa – dopo appena quattro minuti di gioco – ci ha pensato il solito Sergej Milinkovic-Savic. Cross di Zaccagni, Luis Alberto lascia sfilare la palla con un velo favorendo l’inserimento del centrocampista serbo, il quale poi è abile a battere di prima intenzione Tatarusanu. E al 38esimo il raddoppio lo firma Zaccagni, che ribatte in porta un tiro di Marusic respinto dal palo. Come se non bastasse, mister Pioli deve fare i conti con l’ennesimo problema legato al fronte infortuni. Poco prima della mezz’ora di gioco, infatti, Fikayo Tomori ha accusato un problema alla coscia sinistra e si è accasciato a terra richiamando immediatamente l’attezione della panchina.

Lazio-Milan, infortunio per Tomori: cambio obbligato con Kjaer

L’allenatore di Parma, a quel punto, non ha esitato, inserendo subito Simon Kjaer al posto dell’infortunato centrale inglese. Il Milan, ovviamente, spera che non si tratti di nulla di grave, ma si dovranno attendere le prossime ore per capire meglio l’entità del problema fisico dell’ex Chelsea.

Le soluzioni alternative ci sono, ma perdere un giocatore del genere in questo momento è un colpo davvero tosto. E ricordiamo che il Milan quest’oggi non ha a disposizione un certo Theo Hernandez. Affaticamento muscolare per il terzino francese, che è stato lasciato a casa dal club rossonero in via precauzionale. Insomma, così diventa ancora più complicato gestire il tutto e Stefano Pioli sembra aver perso la bussola. Il malcontento tra i tifosi aumenta.