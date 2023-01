Tegola UFFICIALE per il Verona: si è rotto il crociato

Il Verona deve fare i conti con un infortunio pesante arrivato durante l’ultima giornata di Serie A. Il bomber si è rotto il crociato

Il calcio italiano è ripreso con il botto dopo le fatiche di un Mondiale che ha bloccato la Serie A per diverse settimane.

La magia del terreno da gioco, dei gol, dei bomber è ripresa a scorrere, ma anche con qualche imprevisto e qualche brutta sorpresa. Un calendario così congestionato e in cui si scende in campo ogni tre giorni non è sicuramente una gatta facile da pelare per le big come per le meno titolate del nostro campionato. Purtroppo tra i tanti infortuni di questo periodo c’è da annoverare anche quello di Thomas Henry, arrivato nello scorso weekend. Le sensazioni immediate non sono di certo state positive per l’attaccante, costretto immediatamente a lasciare il campo e in barella. Lunedì, dopo gli esami strumentali, quei brutti sospetti sono stati confermati in via ufficiale anche dal Verona.

Il Verona dovrà fare a meno di Henry: il bomber si è rotto il crociato

Il club veneto, infatti, ha aggiornato sulle condizioni dell’attaccante centrale con un comunicato ufficiale.

La diagnosi non lascia spazio a equivoca con il calciatore che sarà costretto a stare a lungo lontano dai campi: “Hellas Verona FC comunica che gli esami strumentali a cui il calciatore Thomas Henry è stato sottoposto in data odierna a Lione, dal Professor Sonnery-Cottet, hanno evidenziato la rottura del legamento crociato anteriore del ginocchio destro. L’intervento di ricostruzione legamentosa, che sarà eseguito a Lione dal Professor Cottet, è previsto per la mattinata di mercoledì 25 gennaio”.