Dopo Inter-Empoli Inzaghi ammette: “Rimasto un po’ perplesso”

Simone Inzaghi commenta la sconfitta contro l’Empoli nel monday night: le parole dell’allenatore dell’Inter

Intervenuto a ‘DAZN’, il tecnico dell’Inter Simone Inzaghi ha commentato la sconfitta dei nerazzurri contro l’Empoli.

L’allenatore ha ammesso: “Non eravamo nella nostra miglior serata. Abbiamo trovato un avversario di valore che giocava un buon calcio. Siamo rimasti in 10, abbiamo preso gol in ripartenza, ci abbiamo provato fino alla fine. E’ una sconfitta che purtroppo rallenta il nostro cammino”.

CAMBI – “Probabilmente un centravanti poteva entrare prima ma ho preferito tenere l’assetto. Purtroppo abbiamo preso il gol quando eravamo ritornati in partita e rischiato poco. Con i cambi abbiamo perso un po’ di ordine e distanze. E’ una sconfitta che brucia e fa male. Chiudiamo il girone di andata a 37 punti con qualche rimpianto e sappiamo che nel ritorno dobbiamo fare meglio”.

DIFESA A TRE – “Attaccavano bene la profondità Cambiaghi e Caputo e volevo mantenere un determinato assetto. Anche prima dell’espulsione non eravamo nella nostra migliore serata”.

Inter-Empoli, Inzaghi: “La situazione Skriniar non mi infastidisce”

GOL EMPOLI – “In quel momento abbiamo preso una ripartenza nonostante avevo detto di mantenere le distanze. Avevamo risposto bene alla ripartenza, poi c’è stata la loro bravura. Il gol in 10 contro 11 non dovevamo concederlo”.

SKRINIAR – “La situazione Skriniar non mi infastidisce. Ha fatto due falli che devo rivedere, sono rimasto un po’ perplesso per l’espulsione. Per la questione rinnovo, è un professionista esemplare, lavora, gioca sempre nel migliore dei modi. Ora c’è questa situazione che non aiuta il calciatore e noi, ma ho una società alle spalle che sta cercando di risolvere la vicenda”.