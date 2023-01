“Pagherei per venderlo”: Inter-Empoli, lo ‘cacciano’ dal campo

Inter-Empoli si accende subito e il nerazzurro ne fa le spese: in campo per essere venduto al miglior offerente

Monday night per l’Inter che ospita l’Empoli in uno dei posticipi della 19a giornata di Serie A. Il match che chiude il girone di andata vede i nerazzurri faticare in avvio contro i toscani: la partita è bloccata sullo 0-0 ed è la squadra di Zanetti a farsi più pericolosa in avvio di match.

Ci prova poi Lautaro Martinez alla mezzora ma la sua deviazione finisce a lato. In tutto questo c’è un calciatore che si prende i rimproveri dei tifosi sui social. Nella formazione schierata da Inzaghi non ci sono né Dzeko, né Lukaku: il tecnico nerazzurro ha schierato dal primo minuto Correa, una scelta che non convince affatto i sostenitori dell’Inter. Così arrivano critiche su critiche per l’argentino che in campo non fa nulla per smentire i giudizi negativi.

Inter-Empoli, Correa bocciato: “In campo per venderlo”

Pioggia di commenti negativi per il ‘Tucu’ Correa nel corso del primo tempo di Inter-Empoli, con l’argentino che è protagonista di una prestazione al di sotto della sufficienza.

I social non perdonano ed ecco chi lo accusa di non essere in grado di tenere un pallone e invoca la sostituzione immediata e chi, invece, è convinto che l’ex Lazio stia dormendo in campo.

Giudizio non certo teneri tra i quali c’è chi si domanda qual è la motivazione che ha spinto Inzaghi a mandarlo in campo dal primo minuto. La risposta la dà stesso un utente che non ha dubbi: “L’unico motivo per insistere nel far giocare Correa è che si rivaluti e qualcuno se lo pigli. Altrimenti non ha senso”. Una opinione condivisa da tanti che vorrebbero via dall’Inter l’attuale numero 11 nerazzurro. Sta ora a lui dimostrare di meritare di restare e anche di avere una maglia da titolare.

Ecco alcuni tweet:

Correa non tiene un pallone. Quando lo cambiamo? #interempoli #amala — Gianluca Di Girolamo (@gdigirolamo) January 23, 2023

correa è talmente inutile che pagherei per venderlo — ila (@c4oscalmo) January 23, 2023

Ho fatto più cose utili per la squadra io dal divano che Correa in campo. #InterEmpoli — LetyCanto (@LetyCanto) January 23, 2023

correa gioca a nascondino — ZingaroEnjoyer (@Dippiemme2) January 23, 2023

non vorrei dire nulla ma guardi Correa e come fai a star zitta #InterEmpoli — silvia. (@Believe__) January 23, 2023

fuori skriniar mikitarian e correa — milan man (@scvgIia) January 23, 2023

Correa dorme proprio. — GrigoreRoberto (@GrigoreRoberto) January 23, 2023

Correa già dorme — Amin1908 (@AMIN1908_) January 23, 2023