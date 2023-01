HIGHLIGHTS | Skriniar inguaia l’Inter: Baldanzi fa esultare l’Empoli

Ecco come è andata la partita di San Siro: le azioni salienti della gara conquistata dai toscani contro i nerazzurri

L’uomo più discusso mette nei guai l’Inter. Milan Skriniar è stato espulso, nel corso del primo tempo, del match di San Siro, complicando terribilmente la partita contro l’Empoli. I toscani, così, sono riusciti a conquistare uno storico successo grazie al giovane Baldanzi.

Il match, valevole per la diciannovesima giornata di Serie A, l’ultima del girone di andata, si è riscaldato subito. Dopo pochi minuti, infatti, i toscani hanno recriminato per una gamba tesa di Mkhitaryan, che in area di rigore ha preso il pallone, colpendo anche il volo di Ciccio Caputo.

Nel corso della prima frazione di gioco non mancano le emozioni, grazie ai toscani che decidono di giocarsela a viso aperto. L’emozione più grande, però, arriva al 40esimo quando il fischietto Rapuano decide di estrarre il secondo giallo per Skriniar (il primo era arrivato al 25esimo), che vale l’espulsione. Il giocatore più discusso in quesi giorni per via del mancato rinnovo, lascia così in dieci i suoi compagni. Un rosso che arriva proprio nella serata in cui l’agente è uscito allo scoperto, facendo chiarezza in merito al suo futuro.

L’Empoli, rimasto in superiorità numerica, inizia così a credere nell’impresa e nella ripresa Zanetti indovina il cambio: dentro al 64′ Baldanzi per Cambiaghi, che impiega un paio di minuti per trovare la rete del vantaggio.

L’Inter prova a reagire, con Inzaghi che manda in campo Dzeko, Lukaku, Gosens e Asslani. Sono così i nuovi entrati a rendersi pericolosi, soprattutto con l’ex che colpisce una traversa. I nerazzurri attaccano, alla ricerca del pari, ma invano. Dopo la Supercoppa Italiana arriva così il sesto ko in Serie A.

Gli highlights del match





CLASSIFICA SERIE A: Napoli 50 punti; Milan* 38; Inter e Roma 37; Atalanta 35; Lazio* 34; Udinese 28, Torino 26; Empoli 25; Fiorentina, Bologna e Juventus** 23, Monza 22; Lecce 20; Spezia e Salernitana 18; Sassuolo 17; Verona 12; Sampdoria 9; Cremonese 8.

* una partita in meno

**15 punti di penalizzazione