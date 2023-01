DIRETTA Serie A: Inter-Empoli | Formazioni UFFICIALI LIVE

Calciomercato.it seguirà in tempo reale Inter-Empoli, monday night della diciannovesima giornata di Serie A

Rispondere alle vittorie di Napoli e Roma e approfittare del pareggio dell’Atalanta contro la Juventus e sorpassare momentaneamente il Milan al secondo posto. Con questi obiettivi ben chiari in testa, l’Inter ospita l’Empoli nel monday night della diciannovesima giornata di Serie A.

Raggiunta momentaneamente dai giallorossi, la squadra allenata da Simone Inzaghi dovrà fare ancora una volta a meno di Samir Handanovic e Marcelo Brozovic contro una delle squadre più in salute in questo 2023. In virtù dei sette punti conquistati nelle prime tre sfide del nuovo anno solare, i ragazzi di Paolo Zanetti si sono portati a dieci punti di distanza dalla zona retrocessione e in caso di successo potrebbero addirittura superare la Juve.

Quella di questa sera sarà una sfida speciale per Baldanzi, Parisi e Vicario, uomini mercato seguiti anche dalla dirigenza nerazzurra in vista delle prossime sessioni di mercato. Calciomercato.it seguirà la sfida del Meazza in tempo reale.

Formazioni Ufficiali Inter-Empoli

INTER (3-5-2): 24 Onana; 37 Skriniar, 6 De Vrij, 95 Bastoni; 36 Darmian, 23 Barella, 20 Calhanoglu, 22 Mkhitaryan, 32 Dimarco; 10 Lautaro, 11 Correa. All. S. Inzaghi

EMPOLI (4-3-2-1): 13 Vicario; 24 Ebuehi, 6 De Winter, 33 Luperto, 65 Parisi; 11 Akpa Akpro, 8 Henderson, 25 Bandinelli; 28 Cambiaghi, 10 Bajrami; 19 Caputo. All. Zanetti

CLASSIFICA SERIE A: Napoli 50 punti; Milan* 38; Inter* e Roma 37; Atalanta 35; Lazio* 34; Udinese 28, Torino 26; Fiorentina, Bologna e Juventus** 23, Monza ed Empoli* 22; Lecce 20; Spezia e Salernitana 18; Sassuolo 17; Verona 12; Sampdoria 9; Cremonese 8.

* una partita in meno

**15 punti di penalizzazione