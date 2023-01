DIRETTA Serie A, Bologna-Cremonese 0-0 | Partiti! LIVE

Calciomercato.it vi offre il match del ‘Dall’Ara’ tra il Bologna di Thiago Motta e la Cremonese di Ballardini in tempo reale

Il Bologna ospita la Cremonese nel primo posticipo del lunedì valido per la diciannovesima giornata del campionato di Serie A, ultimo turno del girone di andata. Una sfida tra due squadre reduci dalle fatiche di Coppa Italia che sarà diretta dall’arbitro Marchetti della sezione di Ostia.

Eliminati dalla Lazio giovedì scorso, i rossoblu di Thiago Motta vogliono dare seguito al successo esterno contro l’Udinese per scavalcare in un solo colpo Fiorentina e Juventus e portarsi al nono posto in classifica al giro di boa del campionato. Dopo la grande impresa ai rigori contro il Napoli di martedì, invece, i grigiorossi del nuovo tecnico Davide Ballardini vanno a caccia della prima vittoria in Serie A che permetterebbe loro di abbandonare l’ultima posizione a scapito della Sampdoria e provare la difficile scalata verso la salvezza. L’ultimo precedente tra le due formazioni su questo campo risale al 2005 in Serie B e finì con un pareggio 1-1. Calciomercato.it vi offre il match del ‘Dall’Ara’ tra Bologna e Cremonese in tempo reale.

Formazioni ufficiali Bologna-Cremonese

BOLOGNA (4-3-3): Skorupski; Posch, Soumaoro, Lucumì, Lykogiannis; Dominguez, Moro, Ferguson; Orsolini, Barrow, Soriano. All.: Thiago Motta

CREMONESE (3-5-2): Carnesecchi; Ferrari, Chiriches, Vasquez; Sernicola, Pickel, Castagnetti, Meitè, Valeri; Okereke, Ciofani. All.: Ballardini

CLASSIFICA SERIE A: Napoli 50 punti; Milan* 38; Inter* e Roma 37; Atalanta 35; Lazio* 34; Udinese 28, Torino 26; Fiorentina e Juventus** 23, Bologna*, Monza ed Empoli* 22; Lecce 20; Spezia e Salernitana 18; Sassuolo 17; Verona 12; Sampdoria 9; Cremonese* 7.

* una partita in meno

**15 punti di penalizzazione