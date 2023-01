Inter e Juventus si sfidano: in palio un colpo in sconto dal PSG

L’Inter e la Juventus potrebbero monitorare la situazione legata al futuro di Presnel Kimpembe, difensore centrale del PSG: le ultimissime notizie di calciomercato

La finestra di calciomercato invernale finora non ha riservato particolari sorprese per i club del campionato italiano di Serie A. Fra le top del nostro torneo spiccano sempre l’Inter e la Juventus.

I nerazzurri, reduci dalla vittoria in Supercoppa contro i cugini del Milan, sono alle prese con la situazione legata al futuro di Milan Skriniar. Il centrale slovacco, in scadenza di contratto, ha manifestato, almeno per il momento, l’intenzione di non voler prolungare con la Beneamata e, sulle sue tracce, c’è da tempo il PSG di Galtier. La società francese, che aveva cercato Skriniar anche la scorsa estate, vuole assicurarsi il capitano dell’Inter forse già a gennaio. Anche la Juventus è alle prese con qualche problemino nel reparto difensivo. I bianconeri potrebbero, subito o nella prossima estate, rinforzare la retroguardia con elementi di assoluto valore, ma molto dipenderà anche dall’eventuale qualificazione in Champions League che si è fatta proibitiva con la penalizzazione inflitta di 15 punti in seguito alla questione plusvalenze.

Calciomercato Inter e Juventus, possibile soluzione dal PSG: occhio a Kimpembe

In quest’ottica, quanto riporta l”Equipe’ nelle ultime ore potrebbe davvero fare al caso dei due top club di Serie A. Sul giornale francese si parla infatti di come il PSG abbia deciso di vendere Presnel Kimpembe, difensore centrale anche della nazionale francese. L’esperto giocatore transalpino è in scadenza di contratto nel 2024 e non sembra intenzionato a rinnovare il suo contratto.

L’Inter sarebbe pronta a pensarci vista la partenza di Skriniar, anche se l’ostacolo ingaggio resta, ma occhio anche all’eventualità di uno scambio già in questi ultimi giorni di trattative. In casa Juventus invece, come spiegato pocanzi, tanto dipenderà dalla partecipazione alla prossima Champions League, senza sarà difficile che un giocatore del calibro di Kimpembe possa volere una soluzione di questo genere, ma come il calciomercato insegna: mai dire mai.